Äthiopien: Hochhäuser und spirituelle Tiefbauten

Was kommt einem in den Sinn beim Gedanken an Äthiopien? Ein ostafrikanisches Land, der Kaffee vielleicht, die vielen guten Langstreckenläufer, deren Namen oft vergessen werden oder die Hungerkatastrophe von 1984? Auf einer Fläche 13-mal so groß wie Österreich leben in Äthiopien rund 120 Volksstämme nebeneinander und sprechen mehr als 80 verschiedene Sprachen. Seit dem Ende des Kaiserreichs Abessinien 1974 und der darauffolgenden Militärdiktatur bis 1991 erfuhr das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung, der vor allem von arabischen und chinesischen Investoren genutzt wird, sich aber fast ausschließlich auf die Regionen um die Städte konzentriert. In der Hauptstadt, Addis Abeba, schießen die Hochhäuser aus dem Boden. Bambusgerüste umgeben die Rohbauten bis in schwindelerregende Höhen. Neben beinharter Armut und wenig dazwischen hat sich eine kleine Mittelschicht etabliert.

Ganz anders präsentiert sich der ländliche Raum, in dem die Hälfte der Bevölkerung durchschnittlich mindestens 35 Kilometer von der nächsten befahrbaren Straße entfernt lebt. Reisen ist für einen Großteil der Einwohner etwas Fremdes. Die wenigsten haben je ein anderes afrikanisches Land besucht. Der Transport über Land ist mühsam und zeitaufwendig. Naheliegend daher, dass der Flugverkehr immer mehr an Bedeutung gewinn – die staatseigene Fluglinie Ethiopian Airlines wird zum gewichtigen Player in der Entwicklung des Landes und des innerafrikanischen Warenverkehrs.

Große Hoffnungen

Die „neue Blume“, wie Hauptstadt Addis Abeba übersetzt heißt, ist eine vergleichsweise junge Stadt. Sie wurde vor 135 Jahren gegründet, zählt heute rund vier Millionen Einwohner und verzeichnet ein starkes Bevölkerungswachstum: ein Schmelztiegel im Hochland auf 2400 Metern. Wer einmal von den großzügigen Avenues abbiegt, findet sich schnell auf unbefestigten Pisten wieder, die je nach Wetter und Zustand einmal besser, einmal schlechter zu befahren sind. Auch die Hochhäuser weichen dort kleinen, simplen Behausungen. Armut und Reichtum sind oft keinen Straßenecke entfernt. Doch „wer ein Dach über dem Kopf hat, ist nicht arm“, erklärt Fremdenführer Abebe Abiye. Er ist 32 Jahre alt, stammt aus dem Norden des Landes und spricht sehr gutes Deutsch, das er sich großteils selbst gelernt hat.

Es stellt sich die Frage nach der aktuellen politischen Situation, denn seit dem Vorjahr kam es immer wieder zu Ausschreitungen und Protesten, und erst seit Kurzem wurde ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Abebe Abiye weicht aus: „Natürlich gibt es Probleme, aber in den vergangenen zehn Jahren hat sich sehr vieles zum Positiven verändert“, erklärt er. Die Hoffnung der Bevölkerung in die neue Regierung sei groß.

Ein Markt, ein Stadtteil

Metalldetektoren und Securitys gehören in jedem größeren Gebäude dennoch zum Standardempfang. Stacheldraht und hohe Mauern schützen Villen von Neureichen im schicken Stadtteil Bole, auch wenn sich die Kriminalität im Allgemeinen auf Taschendiebstahl beschränkt. Die Angst vor Gewalt scheint präsent zu sein. Hotels für Geschäftsreisende reihen sich an Baulücken, die als Fußballplatz oder als Sammelstellen für Müll genützt werden. Ein junger Mann sitzt mit seinem Computer in einer Hotellobby, weil es dort funktionierendes Internet gibt. Im Gespräch will er gleich wissen, wie Äthiopien auf Europäer wirkt. Er erzählt, dass er in Frankreich studiert hat und nun in seiner Heimat ein Business starten will.

Einer der größten afrikanischen Märkte, der Mercato, nimmt in Addis Abeba einen eigenen Stadtteil in Anspruch und ist auf den ersten Blick nicht zu erfassen. Unzählige Menschen tummeln sich in den Straßen, transportieren Waren teilweise auf dem Kopf, sie drängen sich zwischen Autos, Bussen – und Eseln, die nach wie vor ein wichtiges Transportmittel darstellen. Plastik stapelt sich bis über die Kante der Hausdächer, neben Haufen von Altmetall, Kleidung oder chinesischen Importwaren. Unüberschaubare Strukturen scheinen das Gefüge aus meist billigen Handelsgütern in Schwung zu halten.

Öffentlich, mit Bussen oder Sammeltaxis, sein Ziel zu erreichen heißt oft stundenlange Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Aber deshalb in Ärger oder Stress zu geraten? Nein. Geduldig stehen die Menschen in einer Reihe am Straßenrand und warten auf ihre Fahrgelegenheiten. Ganz offensichtlich hinkt der Straßenbau dem Verkehrsaufkommen der Hauptstadt weit hinterher. Die meisten Autos sind älteren Baujahrs, und vor allem die Dieselabgase verursachen je nach Wetterlage starke Luftverschmutzung in der Metropole.

Lucy, fossile Ikone

Das elegante Mauerwerk des Palasts Kaisers Haile Selassies (Regentschaft von 1930bis 1974) wird heute als Universität genutzt und beherbergt eine ethnologische Sammlung der vielen Volksgruppen Äthiopiens. Unweit des Geländes befindet sich das National Museum of Ethiopia mit seinem Anziehungspunkt: den mehr als drei Millionen Jahre alten Knochen von Lucy. Die Überreste des Australopithecus afarensis sind regelrecht eine Ikone unter den Fossilien, ein urgeschichtliches Zeugnis der Menschheit. Auch die Universität Wien hatte bis 2009 ein Forschungsprojekt dazu im Osten des Landes geleitet. Die zahlreichen Fundstücke, die sich nun im Institut für evolutionäre Anthropologie in Wien befinden, werden laut dem Grabungsleiter, Universitätsprofessor Gerhard Weber, bis heute ausgewertet. Im kommenden Jahr werden die Ergebnisse publiziert.

–

Seit 1958 beherbergt Addis Abeba den UNO-Sitz der Wirtschaftskommission für Afrika und war 1963 Gründungsort der African Union, einer Organisation, die die Kooperation und den Zusammenhalt der meisten afrikanischen Staaten verbessern und fördern will. Zahlreiche weitere internationale Institutionen haben ihren Sitz in der äthiopischen Hauptstadt, was auch die kulturelle Entwicklung gefördert hat. Von hier aus vernetzt sich Äthiopien nicht nur afrika-, sondern weltweit.

Weit über die Grenzen Äthiopiens bekannt ist der Jazzmusiker Mulatu Astatke. Bereits seit den 1960ern ist der Multiinstrumentalist aus der internationalen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Astatke gilt als der Vater des Ethio-Jazz. In Addis Abeba gründete er das African Jazz Village, eine Musikschule und gleichzeitig einen Jazzclub, in dem wöchentlich Konzerte gegeben werden. Das Village befindet sich im Ghion Hotel im Zentrum. Ist Astatke nicht gerade auf einer Tournee, kann man ihn mit ein bisschen Glück dort auch antreffen.

Meditativer Rhythmus

Die Nähe zum arabischen Raum hat in der traditionellen äthiopischen Musik eine eigene Tonalität hinterlassen. Meditative Saiteninstrumente wie Masiqo oder Krar werden von verschiedensten Trommeln begleitet, nebst unzähligen Variationen Flöten oder Hörnern. Diese Vielzahl an Instrumenten hat ihren Ursprung meist in den religiösen Zeremonien der unterschiedlichen Volksgruppen des Landes. Die Wurzeln des äthiopisch-orthodoxen Christentums, dem rund 70 Prozent der Bevölkerung angehören, reichen bis in das vierte Jahrhundert zurück. Neben Armenien und Georgien zählt Äthiopien somit zu den ältesten christlich geprägten Staaten weltweit. Besonders bekannt – und von Touristen besucht – sind die Felsenkirchen von Lalibela, die sich eine Flugstunde nördlich von Addis Abeba im Hochland befinden.

Tiefer Glaube, zeitlose Rituale

Kaiser Lalibela ließ die Kirchen im zwölften Jahrhundert errichten und schuf damit einen heiligen Ort im eigenen Land, den Wallfahrtsort Neu-Jerusalem. Die Gotteshäuser wurden per Hand – wie Monolithen – in die Tiefe gehauen und graben sich wie ein nach oben offenes Labyrinth durch das Basaltgestein. Viele dieser einzigartigen Objekte sind von einem Kanalsystem, Gängen und Zisternen umgeben. In Lalibela befinden sich elf dieser Anlagen, die bereits seit 1978 zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Der östliche Teil der Steinbauten mutet nahezu so an, als würde er aus vorchristlicher Zeit stammen und sei erst viel später, von Kaiser Lalibela, zur Kirche umfunktioniert worden. Fresken sind teilweise noch erhalten, sie weisen auf Einflüsse aus Ägypten, dem arabischen Raum bis nach Indien hin.

Wer Lalibela besucht, bemerkt schnell, wie stark der Glaube noch praktiziert wird. Die Kirchen sind stark besucht. Jeden Sonntag pilgern die Menschen aus der Umgebung in weißer Kleidung zur heiligen Messe, die um sechs Uhr früh beginnt und bis in den Nachmittag hinein dauert. Nebelschwaden von Weihrauch strömen aus den Räumen der Priester. Die Gläubigen küssen die Mauern der Kirchen, bevor sie eintreten, später mischen sich Trommelschläge in das Ritual. Verschiedene Psalmen werden durchgehend gesungen, weitergegeben und tönen über die terrassierte, bergige Landschaft weit ins Hochland hinaus. Ein mystisches Ritual, das der modernen Welt standhaft entgegenwirkt. „Nach mehreren Stunden Gottesdienst verweilen die Besucher noch rund um die Kirchen, um gemeinsam zu essen und das Brot zu teilen“, beschreibt Guide Abiye die alten, frühchristlichen Bräuche, die sich in Lalibela seit mehr als tausend Jahren nicht verändert zu haben scheinen.

Der Ort selbst hat sich natürlich entwickelt, seit den 1970ern ist der Tourismus stetig angestiegen, und wurde neben der Landwirtschaft zu einem wichtigen Wirtschaftszweig. Auch die Infrastruktur hat sich den Besuchern aus aller Welt angepasst.

Tagwache mit Sonnenaufgang

Wenn jeden Samstag der lokale Markt abgehalten wird, füllt sich am Stadtrand ein riesiges Gelände mit Bauern und Händlern aus der Umgebung. Es herrscht reges Treiben um den Verkauf von Ziegen, Ochsen, Eseln, Getreide, Gewürzen, Gemüse, Stoffen, Honig und vielem mehr. Straßenkinder fordern sofort zum Gespräch auf und fragen nach T-Shirts, überflüssiger Kleidung oder Schuhen. Auch Geld wollen sie, doch Abebe Abiye rät davon ab, weil diese Einnahmequelle sie wohl davon abhält, in die Schule zu gehen. Wenn kurz nach 18 Uhr die Sonne untergeht, kehrt hier wieder Ruhe ein. Bis auf ein paar Restaurants ist alles geschlossen – denn der nächste Tag beginnt mit dem Aufstehen während des Sonnenaufgangs.

