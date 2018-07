Slowenien: Terroir, Tradition und innovative Töne

Viele kennen Ptuj von unterwegs zur kroatischen Grenze. Vielleicht hat man auch noch die Burg aus der Ferne gesehen, wirklich besucht haben den Ort die wenigsten. Was schade ist, die Stadt kann nämlich wesentlich mehr bieten, als ihre Größe vermuten lässt. In etwa 16.000 Menschen leben in Ptuj, so wenige waren es in der langen Geschichte nur selten, und auch Mladen Delin war schon drauf und dran, sein Heil in der Flucht zu suchen.

Als Elektriker wäre er beinahe auf die Suche nach gut bezahlten Jobs gegangen, als er die Musik entdeckte. Und er als erster Schüler ohne einschlägige Vorbildung zur Musikuniversität Ljubljana zugelassen wurde. Seine eigentliche Bestimmung fand er vor zehn Jahren, als er erstmals das Arsana-Musikfestival in seiner Heimatstadt veranstaltete.

Kulisse für Vespasian

Dass bei dem Festival Künstler aus aller Welt auf slowenische Stars treffen, liegt an Delins unstillbarer Neugier, reflektiert aber auch den Genius Loci. Immerhin war Ptuj in vorrömischer Zeit Rast- und Handelsplatz an der Bernsteinstraße. Die Römer haben, wie es ihre Art war, Poetovio an ihr Straßennetz angeschlossen, eine Brücke über die Drau geschlagen und zur Legionsstadt ausgebaut. Mindestens 40.000 Einwohner zählte man da, genug, um eine würdige Kulisse für die Krönung Vespasians zum Kaiser abzugeben. Dies dürfte Peter Srpčič' Lieblingsepoche sein, die Replik eines römischen Cäsarenoutfits in seinem Büro deutet darauf hin. Die Büste daneben dürfte den guten alten Tito darstellen, etwas überraschend für den Direktor des Stadttheaters, das zahllose Auszeichnungen zum besten Theater Sloweniens, „sowohl von der Kritik als auch vom Publikum verliehen“ bekommen hat, wie Srpčič betont. Mindestens genauso stolz ist er auf die Historie seiner Heimatstadt, direkt vor dem Theater steht mit dem Orpheus ein gut fünf Meter hohes Memento an Marcus Valerius Verus, einen der Duumviren des zweiten Jahrhunderts, sowie an den Reichtum der Stadt zu jener Zeit.

Weil: Einen derart massiven Marmorblock hierher zu transportieren und feinst bearbeiten zu lassen war in Provinzstädten weit draußen in Pannonien sonst eher unüblich. Transportieren gehörte aber zu jeder Zeit zu den Spezialitäten Ptujs. Stolz präsentiert Franc Brodnjak einige der – nun ja, kleineren Holzfässer im schier endlosen städtischen Weinkeller, sie fassen „nur“ 8000 Liter, waren ursprünglich auf Eisenbahnwaggons montiert und dienten dem Transport aus ganz Jugoslawien in den als Exportlager fungierenden Keller. Nachdem sich Slowenien aus dem Staatenbund verabschiedet hatte und die Restrepubliken im Sezessionskrieg verstrickt waren, ergo kein Nachschub zu erwarten war, konzentrierte man sich auf die Erzeugung regionaler Qualitätsweine. Mit Bojan Kobal war ein genialer Önologe gefunden, der die Pullus-Weine aus Ptuj zum international prämierten Begriff gemacht hat.

Arsana Festival von oben – festivalarsana.com

Und er sich bald darauf selbstständig – im ältesten Profanbau der Stadt in der Prešernova Ulica hält er in seiner Vinoteka die eigenen Weine zum Kosten feil. Bei manchen muss man schnell sein, denn, „kaum dass ich den halbsüßen Blaufränkisch Spumante abgefüllt habe, ist er auch schon weg“, erzählt er über jene Spezialität, die er, so man vor Mittag hereinschneit, als Frühstückstropfen empfiehlt. Herrengasse hieß die Prešernova übrigens im Volksmund bis ins 20. Jahrhundert, noch in den 1920ern war die Bevölkerung der Innenstadt zu 90 Prozent deutschsprachig. Die „Pettauer Herren“ regierten die Region von der weithin sichtbaren Burg als Vertreter des Salzburger Erzbischofs, zu dessen Machtbereich die Untersteiermark vom neunten Jahrhundert an bis 1555 gehörte, als Ferdinand I. sie für die Habsburgermonarchie erwarb und dem Herzogtum Steiermark zuschlug – was die Stellung Pettaus als Handelsstadt weiter festigte. Die Trassierung der Südbahn Ende 19. Jahrhunderts weit nördlich der Stadt hingegen hatte einen gegenteiligen Effekt und beendete ihre hervorragende Stellung. Im 20. Jahrhundert beschäftigte sich das slowenische Ptuj mit einer eigenen Identität abseits großer Imperien.

Stadtzentrum von Ptuj – Slovenian Tourist Board (Andrej Tarfila)

Cooles Festival, große Stimmen

Heute prägen kulturelle Initiativen und Festivals mit internationaler Beteiligung, aber zugleich regionalem Flair. Dazu gehört Art Stays, heuer mit Ausstellungen zum Motto „Fragile“. Eine Schau namens „Glasstress Ptuj Slovenia“ zeigt in der Stadtgalerie Muranoglasarbeiten von Adriano Berengo, Ai Weiwei, Brigitte Kowanz, Vik Muniz oder Erwin Wurm. Als einen Spielort nutzt man auch das Dominikanerkloster, wobei hier eine fragile Wollarbeit von Rósa Sigrún auf der einstigen Orgelempore der Stiftskirche heraussticht. Ende August werden bei den „Days of Poetry And Wine“ Anhänger von Homers Credo „Kein Gedicht wurde je von einem Wassertrinker geschrieben“ erfreut. Austragungsort ist der Platz vor dem Muzikafé des Dom Kulture, ebenso ein Ort, an dem Menschen, Kunstwerke und Einrichtungsgegenstände aus aller Welt aufeinandertreffen.

Genau wie im Hof des Minoritenklosters, in dem am vergangenen Freitag die A-cappella-Band Naturally 7 mit einem atemberaubenden Konzert das Arsana Festival eröffnet hat. „Die habe ich in New York kennengelernt und eingeladen. Bei unserem begrenzten Budget sind wir auf persönliche Beziehungen angewiesen, sonst würden wir solche Stimmkünstler wohl kaum in unsere kleine Stadt locken können“, meint Delin. Mag schon sein, Ptuj ist klein, fühlt sich aber wie eine Metropole an. Und wenn man tags darauf ein Best-of slowenischer Musiker mit Texten des berühmten Poeten Rok Vilčnik gehört hat, erkennt man, wie viel kreatives Potenzial das 2,5-Millionen-Einwohner-Land hat.

WOHIN IN PTUJ Infos: festivalarsana.com, ptuj.info Hotel: Mitra in der Herrengasse, erstes Haus am Platz, einfühlsam renoviert, mit allen Annehmlichkeiten, Name als Referenz an den Mitraskult. hotel-mitra.si Gostilna: Ribic, schönste Terrasse der Stadt direkt am Drauufer, feine Fischgerichte – ein Aushängeschild der slowenischen Küche! T.: +386/(0)2/749 06 35

