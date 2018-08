Wo wir in Ruhe gehen: Unsere neun liebsten Wanderrouten

Vielleicht liegt es am vorhersehbar stabilen Sommerwetter. Am steigenden Komfort vieler Berghütten. Oder der Sehnsucht nach Stille. Jüngst bekommt man den Eindruck, die Österreicher ziehe es noch mehr in die Berge als eh immer schon. Zumindest legen das die vielen Gipfel(kreuz)fotos auf Facebook, Instagram oder Twitter nahe. Kürzlich kommentierte auf Facebook ein Schauspieler, wie schön Bergurlaub in Österreich sei. „Aber wenn du dein Selfie mit Gipfelkreuz postest, kommst du dir vor wie ein neoliberaler Nationalist.“ Die Anspielung war klar. Auch der Bundeskanzler sucht in diesem Sommer die Bergluft. Um sich wählernah zu inszenieren, geht Sebastian Kurz mit Hunderten Anhängern auf die Alm.



Dabei schätzt man beim Wandern eher das Gegenteil: wenig Menschen, Ruhe und oft nicht einmal Handyempfang. Aktuell kommt noch ein weiterer, nicht ganz unwichtiger Aspekt dazu: Da oben in der Höhe ist es viel, viel kühler als unten in den Niederungen. Auf 3000 Höhenmetern hat es derzeit um die zehn Grad. Anlass genug, um uns ein paar der schönsten Wanderrouten, die dieses Land (und das nahe Südtirol) zu bieten hat, anzusehen. Immerhin hat so gut wie jeder seine Lieblingswege in den Bergen. Die Routen sind von „Presse“-Redakteuren probegegangen, garantiert frei von Inszenierung – und garantiert frei von Politik. (awa)

