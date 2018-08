Grenzgängerische Weinseligkeit in der Südsteiermark

Sie ist über 60, die südsteirische Weinstraße, somit die älteste Österreichs, doch mit ihren Kurven und Reizen stiehlt sie den Jüngeren die Schau. Ein berauschender Anblick, für den sich so mancher die Haxen ausreißen mag: Die Buschenschänken mit ihren herrlichen Aussichten ins Grenzland und ihren deftigen kulinarischen Einsichten lohnen den oft recht schweißtreibenden Anmarsch. Etwa zum Knappenhof Eichberg, wo eine Juristin und ein ehemaliger Fußballprofi ein architektonisches wie gastronomisches Kleinod geschaffen haben.

Die im stilvollen Ambiente – idealerweise unter der 300-jährigen Linde – servierten Knappenhofburger mit Roastbeef, Süßkartoffeln, Kürbiskernen und Rotweinschalotten haben Kultstatus, der Szenetreff sorgt auch mit steirischen Tapas oder Gibanica im Glas für Euphorie. Etwas weiter südlich, an der slowenischen Grenze, nah bei Berghausen, lädt der Pruh (slowenisch: Steinbruch) zur kulturgetränkten Kulinarik. Die Location am Steinbruch ist ein Kraftort und Insidertipp für Verkostungen regionaler Biere und Weine. Regelmäßig wird hier gegroovt und gegrillt, dass sich die Bäuche biegen.

Ausblick: Herbststimmung in der Südsteiermark – Steiermark Tourismus (Harry Schiffer)

Direkt in Leutschach wiederum verlockt Liepert's Kulinarium zu einem gaumenschmeichlerischen Einkehrschwung. Bei Manuel Liepert, Mitglied der 47° Rare Styrian Cuisine, einer den heimischen Nahrungsmitteln verbundenen Gruppe von Haubenköchen südlich des 47. Breitengrades, kommt nichts in den Topf, was nicht regional und saisonal ist. Das Ergebnis, serviert in Perfektion und Eleganz, sorgt für Freude. Ob Zwiebelrostbraten mit Maultaschen, geeiste Tomaten, Schafgarbentriebe, Falafeln mit Schnecke oder der Gruß aus der Küche in Buchenholz – Liepert's hat's zur Kunstform erhoben. Und da der junge Mann auch das Kultcafé im Knielyhaus betreibt, sollte man sich dort bereits am Morgen mit pochierten Eiern und Prosciutto vom Serschenhof für einen südsteirischen Erlebnistag stärken.

Mit ihrer unüberschaubaren Zahl an Hügeln, Kogeln, Mugeln und Weinbergen sorgt die südsteirische Weinstraße für ein kontinuierliches Auf und Ab, was die Ausschüttung sportlicher Endorphine anbelangt. Dafür ist die Vielzahl an wanderbaren – oder beradlbaren – Routen grenzenlos, zumindest heute, dank der EU. So etwa der steirisch-slowenische Grenzpanoramaweg vom Radlpass von der Remschnigg-Alm bis nach Leutschach. „Als Kind hatten wir an der damaligen Grenze fast panische Angst, auf die jugoslawischen Grenzbeamten zu treffen,“ erzählt Gregor Waltl, Medienmacher, Weinakademiker und profunder Kenner der Region, der diese Weitwanderroute liebt. „Die Angst, versehentlich auf der slowenischen Seite zu landen, ist damals immer mitmarschiert.“ Waltl ist von Kindesbeinen an ein begeisterter Zwei-Welten-Wanderer, sogar seine erfrischend unkonventionellen Rhetorikseminare „Reden Gehen“ hat er mittlerweile in die unberührte Natur rund um die Heiligengeist-Klamm verlegt. Wie einst Aristoteles, für den Reden, Gehen und Denken die Dreifaltigkeit der guten Rhetorik begründeten. Bei Waltl ist auch erlesene Weinbegleitung mit dabei, was der Redseligkeit recht zuträglich ist. Man verbessert Ausdrucksweise und Weinwissen gleichzeitig. Und das, während man durch die Natur spaziert.

Körbe flechten, Tarzan spielen

Auf den Radln, mit den Wadln: Es locken Genuss- und Kulinarikrunden, Baukulturpfade, Ausflüge über St. Pongratzen nach Svetij Duh und zur Zwei-Länder-Kirche mit Aussichtsplattform, Minigolfspaziergänge, Eselwanderungen. Seinen Horizont erweitert man zudem auf dem Weinkulturwanderweg am Kollerhof/Eichberg. Hier kann man Theorie und Praxis rund um den Hof von Winzer Harald Lieleg erwandern und sich glasweise in die Materie vertiefen. Wer glaubt, die südsteirische Weinstraße hat nur Weinberge, Wanderwege und Buschenschänken, irrt.

Hier kann man auch Urwaldabenteuer wie Tarzan erleben. In St. Johann bei der Buschenschänke Skringer können schwindelfreie Dschungelfans sich beim Seilrutschenwalderlebnis von Baum zu Baum oder auf der Riesenschaukel über die Weinberge schwingen. Das hebt die Laune – und bestimmt auch den Blutdruck. Gemächlicher geht's bei Doris Veit zu, die nahe Ehrenhausen zum Korbflechten lädt. Ein traditionelles, nahezu meditatives Handwerk und echte Herausforderung für die Feinmotorik. Fingerspitzengefühl muss man ebenso bei den Seminaren der Brauerei Leutschach beweisen, bei denen Hopfen und Malz aber bei niemandem verloren sind. Und da der Tag lang ist, sollen geführte Vogelbeobachtungen, Sensenmähkurse, Fossiliensuchen oder aromatische Runden im Urkräutergarten nicht fehlen.

Entlang der Weinstraße Aktiv: Leutschacher Wein- und Sprechschule Gregor Waltl. www.derwaltl.at

Brauerei Leutschach, Museum, Seminare, Verkostungen, T.: 0699/104 387 49

Seilrutschen-Walderlebnis-Riesenschaukel, www.weinbau-skringer-ranz.at

Urkräutergarten und Urkräuterweg Serschenhof, www.serschenhof.at

Korbflechten und Erlebnisführungen Doris Veit, www.dorisveit.at Weinkulturwandern Weinbau Lieleg-Kollerhof, www.kollerhof.com

www.suedsteirischeweinstrasse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)