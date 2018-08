Radreisen entlang der Donau

Irgendwie hat man sich das anders vorgestellt. Sprudelnder, lauter, mehr wie einen Wasserfall, der aus dem Boden schießt. Aber dann steht man vor dem Westflügel dieses hübschen kleinen Fürstenbergischen Schlosses in einem zweifelsohne prachtvollen Garten im Ort Donaueschingen und blickt in einen trüben Brunnen. Darin bewegt sich bis auf ein paar schlanke Algen im Wasser: nichts. Allerdings sagt eine Inschrift, dass das hier die Donauquelle ist. Tatsächlich entspringt die Donau etwas außerhalb dieses Schlossparks aus den Quellflüssen Brigach und Breg. Aber der Brunnen ist seit mehr als 100 Jahren Symbol des Donauursprungs. Von hier aus schlängelt sich Europas zweitlängster Fluss 2840 Kilometer durch zehn Länder bis zum Schwarzen Meer.

Wer eine Radreise entlang der Donau, etwa von Donaueschingen bis Ulm (oder doppelt so weit bis Regensburg) plant, sollte sie von Westen nach Osten angehen. So beginnt man die Reise mit der Donauquelle und hebt sie sich nicht für den Schluss auf – und erspart sich so eine Enttäuschung. Überhaupt: Man sollte diese Reise nicht wegen der Donauquelle machen, sondern wegen der Donau an sich. Sie ist die ständige Begleiterin auf dieser sanften Radroute, die mit Tagesetappen von 42 bis 50 Kilometern und überwiegend flachen Stellen körperlich wenig herausfordernd ist. Mit einem E-Bike wird sie überhaupt zur gemütlichen Spazierfahrt. Selbst Menschen, die glauben, die Donau gut zu kennen, weil sie etwa durch ihre Heimatstadt fließt, lernen sie hier neu und von einer ganz anderen Seite kennen. Schon kurz nach dem Schlossgarten wird sie deutlich breiter.

Hier gibt's „nette Toiletten“

Donaueschingen liegt mitten im Schwarzwald und ist ein süßes Städtchen; ein Ort, an dem man ruhig ein paar Stunden verbringen kann. Es hat einen entzückenden Ortskern, eine Brauerei (Fürstenberg Bräu) und jede Menge „nette Toiletten“, frei zugängliche WC-Anlagen im Rathaus oder in kleinen Cafés, die jeder besuchen darf.

– (c) Donau Touristik

Eine Gastfreundschaft, die einem beim Radeln durch Baden-Württemberg, vorbei an Orten mit Namen wie Tuttlingen, Sigmaringen und Blaubeuren, immer wieder begegnen wird. So wie die (Süß-)Speisen, die hier ganz besondere Namen tragen. Die berühmteste ist die Donauwelle, eine Schokoladen-Kirsch-Torte, die ihren Namen ausschließlich den an eine Welle erinnernden Verzierungen zu verdanken hat. Ein bisschen östlicher, in Blaubeuren und Umgebung, steht der Ofenschlüpfer auf der Speisekarte. Eine Art Scheiterhaufen mit Äpfeln, der tatsächlich so aussieht, als sei er dem Bäcker zu früh vom Backblech gehüpft. Dem Geschmack tut das aber keinen Abbruch. Weit verbreitet sind in der Gegend auch, so ähnlich wie im benachbarten Vorarlberg, Flammkuchen aller Art, die man hier „Dennetle“ oder „Schwaben-Pizza“ nennt.

Den Fluss auf Steinen queren

Der eigentliche Hauptdarsteller der Gegend ist aber die Donau. Sie ist hier an manchen Stellen so schmal wie ein Bach und verschwindet zwischendurch beinahe. Kaum ist sie entsprungen, wird sie beim Ort Immendingen von scheinbar magischen Kräften wieder in den Boden gesaugt. Schuld daran ist natürlich die Natur, denn die Donau tritt hier von einer Wiesenlandschaft in Jurabergland ein. Zudem zerbrechen die bereits zerklüfteten Kalksteinschichten durch Erdkrustenverschiebungen, was sie besonders wasserdurchlässig macht. Noch ein bisschen weiter, bei der Versickerung in Möhringen, zeigt eine Messlatte zwar die Hochwasserstände vergangener Jahrzehnte an, aber im Normalfall ist das Flussbett hier so ausgetrocknet, das man die Donau ganz einfach über ein paar große, flache Steine queren kann oder bis zu den Knien in ihr waten kann.

Schloss- und Burg-Hüpfen

Doch sie kehrt zurück, die Donau, und nimmt Fahrt auf für den schönsten Abschnitt dieser Radreise auf der Etappe zwischen Fridingen und Sigmaringen, ein Gebiet, das manche selbstbewusst den „schwäbischen Grand Canyon“ nennen. Die Donau hat hier schon eine beachtenswerte Größe, ist aber immer noch weit entfernt von der Breite, die sie in Ulm, Wien oder Budapest hat. Sie fließt ruhig und sanft durch eine grüne, satte Landschaft, vorbei an weißen, schroffen Felsklippen, Burgen und Waldhöhen. Immer wieder sieht man Gipfelkreuze auf den zum Teil stattlich hohen Felshügeln. Hier lockt es einen, die Radroute streng entlang der Donau zu verlassen und sich auf eine dieser Erhöhungen zu begeben, um sich Weitblick zu verschaffen. Das kann man zum Beispiel in Inzigkofen tun und durch den 1811 für die Hohenzollern-Fürstin Amalie angelegten Schlosspark streifen, über die Teufelsbrücke zur Donau hinunter, und einen Blick auf den Amalienfelsen werfen, der an die wohltätige Fürstin erinnert.

– (c) Anna-Maria Wallner

Nun befindet man sich in der Schwäbischen Alb und bewegt sich ins Alpenvorland. Die Landschaft verändert sich stetig, sie ist hier weniger spektakulär, dafür werden die Architektur und die Geschichte der Orte spannender, die sich hier wie Perlen an der Donau entlangreihen. Immer wieder fühlt man sich an Donauabschnitte in Wien und Umgebung erinnert, aber nur fast. Die Burgen und Häuser sehen dann doch anders aus. Die beeindruckendste Anlage ist das 1627 errichtete Hohenzollern-Schloss Sigmaringen, das auf einem großen Felsen thront. Es lohnt sich, nach einer Schlossbesichtigung durch die angrenzende entzückende Altstadt der 17.000 Einwohner großen Stadt zu schlendern.

Noch eine Quelle, der Blautopf

An Sehenswürdigkeiten mangelt es an dieser Radstrecke auch sonst nicht. So lassen sich Besichtigungen ganz gut mit den schon erwähnten überschaubaren Tagesetappen von bis zu 50 Kilometern vereinbaren. Vor allem, wenn man eine solche Reise mit einem Anbieter bucht, der einem das gesamte Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft transportiert, und man selbst nur die notwendigsten Dinge für eine Tagestour in die Radtaschen packen muss.

Der Höhepunkt ist der sogenannte Blautopf im Städtchen Blaubeuren, ein kleiner Quelltrichter (aus dem die Blau entspringt), in dem durch einen speziellen physikalischen Effekt blaues Licht bevorzugt gestreut wird und daher dieses Leuchten erzeugt. Unweit vom Blautopf kann man das Benediktinerkloster Blaubeuren besichtigen und eine ältere Verwandte der Venus von Willendorf: Die Venus vom Hohlefels wurde zwar erst 2008 in der Karsthöhle Hohler Fels entdeckt, ist aber deutlich älter als ihre Cousine aus der Wachau. Die sechs Zentimeter hohe, fast kopflose Figur aus Mammut-Elfenbein wird auf 35.000 bis 40.000 Jahre geschätzt. Auch die Höhle, in der sie gefunden wurde, kann man besuchen, sie ist eine sogenannte Backofenhöhle, in der es das ganze Jahr über acht bis neun Grad plus hat. Hier graben Archäologen von der Uni Tübingen nach weiteren Fundstücken, der Volksmund sagt deshalb auch: „Die Schwäbische Alb ist wie ein Käse. Sie hat viele Löcher, es ist noch lange nicht alles entdeckt.“ Die Gegend um die Höhle dominieren Weizenfelder und sanfte Hügel, dazwischen vereinzelt höhere Felsvorsprünge. Hier radelt man einige Zeit lang nicht direkt neben der Donau. Den Abschluss dieser Reise bildet die Universitätsstadt Ulm (außer man fährt weiter bis Regensburg), wo die Donau bereits stattlich breit ist und sich ein Besuch des Münsters anbietet. Sein gotischer Kirchturm ist mit 161,53 Metern der höchste der Welt (der Stephansdom belegt Platz acht). Und die Begleiterin der Reise, die Donau, sieht man von hier oben natürlich auch.

–

Donaurouten mit dem Rad Entlang der Donau gibt es unzählbare Radrouten. Die Donau Touristik bietet die 199 km lange Route von der Donauquelle in Donaueschingen nach Ulm in sechs Tagen (Anreise per Bahn) an. Kosten: von 476 (DZ, Nebensaison) bis 608 Euro (EZ, Hauptsaison). Anreise jeden Do, Fr, Sa u. So von 28. 4. bis 13. 10. und wieder ab 4. 5. 2019; Buchung: www.donaureisen.at.Tel: 07322080/4080 Andere Routen entlang der Donau: Passau bis Wien (7–10 Tage, ca 300 km), Wien bis Budapest (9 Tage, ca. 333 km), Donaueschingen bis Regensburg (zehn Tage, 436 km). Alle Reisen mit eigenem Rad oder Leihrad (E-Bike oder normal) buchbar, geführt oder individuell.

Compliance-Hinweis. Die Reise erfolgte auf Einladung von Donau Touristik und Arge Deutsche Donau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)