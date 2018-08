Griechenland: Kurz einmal ionisch inselhüpfen

"Heute zeige ich euch die schönsten Plätze auf Kefalonia, Ithaka und Meganisi, also auch auf den kleineren Ionischen Inseln", begrüßt uns die Reiseleiterin, als wir in den klimatisierten Kleinbus einsteigen. Auf dem Weg in Richtung Skala, zu einem der schönsten Strände, stellt sie sich kurz vor: „Ich bin die Antonia aus Tirol.“ Ist das ein Scherz? Eine Anspielung auf Anton aus Tirol? Nein, Antonia hat 15 Jahre lang in einem Luxushotel bei Kitzbühel als Kellnerin gearbeitet und sich jetzt ihren Lebenstraum erfüllt: Reiseleiterin in Griechenland.

Für einige ist der Tausch von sattgrünen, kühlen Almwiesen gegen die karge, heiße Landschaft der griechischen Inseln nicht gleich nachvollziehbar. Doch dann bleiben wir bei kleinen, fast menschenleeren Buchten stehen. Gehen kurz einmal in das kristallklare türkis-blaue Wasser, trocknen an der steten Sonne. Und wenn diese dann auch noch leuchtend am Horizont ins Meer eintaucht, wird der Schritt der Tirolerin sogar für Skeptiker verständlich. Als Argument nicht zu vergessen die griechische Küche, die in den weiß-blauen Tavernen direkt am Meer vor Ort – unverständlicherweise – weitaus besser schmeckt als im besten griechischen Restaurant in der Heimat. „Es hat schon was, das griechische Inselleben“, sinniert Antonia.

Ithaka – Imago

Sie weiß um die Bedürfnisse der Österreicher und entführt gleich zum Vormittagskaffee in ihr Lieblingslokal in Skala – wobei sich auf dem Hinweg noch ein kurzer Stopp am wunderschönen Strand von Myrthos Beach ausgeht. Weiter fahren wir am Enos vorbei, dem höchsten Berg der Insel mit rund 1600 Metern. Oben leben Wildpferde und wachsen viele Bergkräuter. Unten in der Inselhauptstadt Argostoli wird auf das Fährschiff gewechselt – weil man die Sichelform der Insel so schneller als mit dem Bus überwindet. Der Weg zum Pier ist von prächtigen rot und violett blühenden Oleanderbäumen und gelben Ginstersträuchern gesäumt, die den Ziegen, die direkt neben der Straße weiden, spärlich Schatten spenden.

Höhle mit See ohne Dach

In der Nähe der Ortschaft Sami erwartet Reisende ein Naturschauspiel: die Tropfsteinhöhle Melissani, in deren Mitte sich ein funkelnder See befindet. Erst nachdem ein Erdbeben das Dach teilweise zum Einsturz gebracht hatte, wurde die Höhle entdeckt. Durch die entstandene Öffnung finden Sonnenstrahlen ihren Weg ins Innere der Grotte und werden auf der Wasseroberfläche reflektiert – großes Glitzern zeigt sich den Besuchern, die den See mit Ruderbooten mit eigenem Kapitän passieren können. Die Höhle ist nur 160 Meter lang, 45 Meter breit, aber 36 Meter tief – das Wasser so klar, dass man zum Teil bis auf den Grund sehen kann. Die beste Zeit für eine Besichtigung der Melissani-Höhle ist um die Mittagszeit, da zu diesem Zeitpunkt die meiste Sonneneinstrahlung hineingelangt und das kristallklare Wasser illuminiert. Spektakuläre Blautöne blitzen auf, der Körper temperiert dank der wohltuenden Kühle.

Meganisi – Imago

Homers Odysseus orten

Am nächsten Tag steht Ithaka auf dem Programm der kleinen Inselhüpferei. Von Samia aus sind es mit der Fähre nur 25 Minuten bis auf Kefalonia piccola, wie die Insel bis ins elfte Jahrhundert geheißen hat. Hier soll Homer zufolge Odysseus beheimatet gewesen sein. Auf dem Berg Aetos glaubt man sogar den Palast des Odysseus entdeckt zu haben, weil sich einige Ortsbeschreibungen aus Homers Dichtung mit der realen Landschaft decken und der Gipfel mit einer ausgedehnten kyklopischen Mauer befestigt ist, was auf eine mykenische Siedlung schließen lässt.

Bevor man sich diesen gebirgigen Teil der Insel widmet, sollte man durch Piso Aetos schlendern, in dem die Fähren anlegen. Das Dorf schmiegt sich an die Bucht und hat gemütliche Tavernen und Shops. Rund 100Meter vor der Ortschaft Vathi erhebt sich ein kaum wahrnehmbares Inselchen aus dem Meer: Lazareto, nur 50 mal 60 Meter groß, diente einst als Kranken- und Quarantänestation, heute schmückt eine Kirche das Eiland.

Am letzten Inselhüpftag heißt es früh aufstehen. Wir wechseln mit der Fähre nach Meganis, was „große Insel“ bedeutet, tatsächlich aber nur die größte der kleinsten Ionischen Inseln ist. Ein Muss ist hier ein Brunch bei The Pistrina, direkt am Meer oder etwas erhöht im Loungebereich mit entspannender Musik und herrlichem Blick auf die Marina. Dort werden angeblich die besten Bugatsas Griechenlands serviert, eine köstliche süße Spezialität aus Blätterteig mit Apfel-Vanille-Füllung. Gleich geht's mit einem Viper-Speedboot um die kleine Insel: Auf ihrer langen, gebirgigen Küstenlinie verstecken sich geheimnisvolle Höhlen. Skipper Andreas von Lakis Boats Meganisi vermietet 20 Boote und zeigt die schönsten Plätze zum Ins-Meer-Springen. Auch hier ist das Wasser kristallklar, glitzernd in den schönsten Farben. Kein Wunder, dass Familie Onassis die Insel gleich nebenan ihr Eigen nannte. Man kann sie in kurzer Zeit umschippern, wird aber von einer schwer bewaffneten Wachtruppe auf Schnellbooten auf Distanz gehalten. Am Ende der Entdeckungstour warten Spezialitäten in der Taverne Errikos in Vathi. Wie es sich für Griechenland gehört, sitzen wir auf hellblauen Stühlen an weiß gedeckten Tischen direkt in der Marina, blicken auf dieses unendlich blau-türkisfarbene Meer und stoßen zum Abschied mit eiskaltem Ouzo an.

Infos: www.visitgreece.gr

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)