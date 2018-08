Zeitstillstand mit Ludwig II. in Kochel am See

"Nostalgie" ist das Stichwort, das einem beim Spaziergang am Kochelsee sofort in den Sinn kommt. Keine modernen Hotelbauten direkt am Ufer, keine breit angelegten Panoramawege beim Wasser, keine hippen Lounges für einen Sundowner. In Kochel am See ist die Zeit scheinbar stehen geblieben. Hier ist es die Landschaft, die die Gäste verzaubert. Das hat schon der Bayernkönig Ludwig II. erkannt und genossen. Der Kochelsee liegt zu Füßen des Jochbergs und des Herzogstands, der mit seinem Namen schon die Begeisterung des Königs für diesen Gipfel preisgibt.

Zahlreiche Künstler haben die Schönheit des Zweiseenlands etwas später entdeckt. Wieso Zweiseenland? Rund 200 Meter oberhalb des Kochelsees liegt der Walchensee, von dem aus die Herzogstandbahn auf den Berg führt. Dort kann man auf den Spuren Ludwigs II. wandern: „Hier ist der schönste Platz in meinem Bayernland“, versicherte er einst.

Ganz ähnlich hat dies wohl der Münchner Künstler Franz Marc gesehen, der „diese mit Seen und Mooren, Hügeln und Berghängen idyllische wie großartige Landschaft“ als „Blaues Land“ bezeichnete, das ihm seit seiner Kindheit vertraut war. Er kehrte dorthin regelmäßig zurück und erwarb 1914, zwei Jahre vor seinem Tod, sogar ein Haus für sich und seine Frau Maria in Ried nahe Kochel. Die von Marc geliebte Gegend war Ausgangspunkt und Inspirationsquelle seiner Kunst. „Kochel zählte damit“, so bezeichnete es der französische Maler Robert Delaunay 1913 auf einer Postkarte an Marc, „neben Paris, Moskau und New York zu einer der Geburtsstätten der Moderne“. Das „Blaue Land“ ist nicht nur dem Wortlaut nach mit dem Blauen Reiter aufs Engste verbunden. Schließlich war es in Kochel, dass Wassily Kandinsky und Franz Marc 1912 den Namen „Blauer Reiter“ für den von ihnen geplanten Almanach fanden. Dieses Buch sollte für die Kunst des 20. Jahrhunderts zu einer der bedeutendsten programmatischen Schriften werden. Dem Blauen Reiter standen auch Münter, Jawlensky und Macke nahe.

Landschaftsgeprägt

Seit 2008 ist das Franz-Marc-Museum in Kochel ein Magnet für Besucher aus der ganzen Welt. Seit der Eröffnung des Neubaus wurden mehr als 700.000 Gäste gezählt. Man schätzt hier die Symbiose von Kunst und Architektur und die einmalige Gelegenheit, die Werke von Marc, Kandinsky, Macke, Münter und Jawlensky in jener Landschaft studieren zu dürfen, in der sie entstanden sind. Denn sie alle kamen ins bayrische Alpenvorland, um in der Natur zu malen. „Der thematische Schwerpunkt liegt im Kontext der Kunst des 20. Jahrhunderts“, so die Direktorin Cathrin Klingsöhr-Leroy. Der Museumsbau besticht durch seine Einbeziehung genau dieser für Marc so bedeutenden Naturlandschaft. Aus den Panoramafenstern fällt der Blick auf den großen Museumspark und den Kochelsee. Das Verhältnis von Kunst und Natur wurde im Vorjahr durch eine Skulptur von Per Kirkeby im Park unterstrichen. Hinzu wird 2019 eine monumentale Plastik von Tony Cragg kommen, sodass der Park ums Museum in den Dialog weiter eingebunden wird.

Die Sammlung des Franz-Marc-Museums, die neben Werken Marcs und des Blauen Reiters auch Arbeiten der „Brücke“-Maler, Paul Klees und deutscher und französischer Nachkriegs-Abstraktionisten umfasst, wurde und wird durch bedeutende Dauerleihgaben bereichert. Die Besucher können so auch Arbeiten von Joseph Beuys oder Georg Baselitz sehen. Die Ausstellungen sollen den Blick auf die Sammlung und auf die Kunst des 20. Jahrhunderts vertiefen. Ein Anspruch, der im Jubiläumsjahr mit einer besonderen Schau fortgesetzt wird: Bis 23. September läuft „Lektüre: Bilder vom Lesen – vom Lesen der Bilder“.

Um die Inspirationsquelle Marcs besser kennenzulernen, empfiehlt es sich, nicht nur auf eigene Faust durch die Landschaft zu wandern, sondern auch das Angebot des Franz-Marc-Kunstspaziergangs zu nutzen, der auf den Spuren des Blauen Reiters durch den Ort, auf die berühmte Kohlleite und durchs Fischerviertel bis zum See führt. Schautafeln machen die Inspiration zu einigen Bildern deutlich. Hier sind die Motive aktueller denn je – etwa zu „Flatternde Wäsche“: Bei einem Bauernhaus hängen tatsächlich die gleichen Stücke auf der Wäscheleine. Kurz vor dem Friedhof, wo auch das Grab von Maria und Franz Marc zu finden ist, schlendert man auf einem schmalen Seeweg und kommt dabei an der modernen Kristalltherme (Achtung: textilfrei) vorbei.

Die jungen Expressionisten des frühen 20. Jahrhunderts sind aber mit dem Besuch von Kochel nicht abgehandelt. Drei weitere Museen zeigen den deutschen Expressionismus in jener Landschaft, die den Blauen Reiter befeuerte: das Buchheim Museum der Phantasie in Bernried am Starnberger See, das Schlossmuseum Murnau und das Museum Penzberg an den Osterseen. Letzteres hat sich auf die Werke des jüngsten Blauen Reiter spezialisiert, den Künstler Heinrich Campendonk, der 1911 auf Einladung von Marc und Macke aus dem Rheinland nach Oberbayern und in die Bergwerksstadt Penzberg kam. Die Arbeiten aus seinem Nachlass, besonders seine Hinterglasbilder, werden ständig im Neubau des Museums präsentiert.

