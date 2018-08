Die Zweiten werden die Ersten sein

Puebla, das mit vollem Namen Heroica Puebla de Zaragoza heißt, ist eine Zweimillionenstadt, eine Autostunde von Mexico City entfernt. Bekannt ist sie vor allem dafür, dass sie das größte Volkswagenwerk Südamerikas beherbergt. Dementsprechend gering ist somit vorerst die Lust, sie zu besuchen. Denn warum sollte man seine kostbaren Urlaubstage in einer Art mexikanischem Wolfsburg verbringen? Gute und weit gereiste Freunde machen einen vorwurfsvoll darauf aufmerksam, dass man hier einem verhängnisvollen Irrtum unterläge. Nun gut, dann also doch auf nach Puebla . . .

Der erste Eindruck scheint das ursprüngliche Vorurteil zu bestätigen: Denn in den Außenbezirken fährt man zuerst – ohne Übertreibung – eine gute Viertel- oder sogar eine halbe Stunde lang an den schier nicht enden wollenden Hallen der VW-Fabrik vorbei. Doch sobald das Stadtzentrum erreicht ist, ändert sich die Anmutung schlagartig, und man versteht sofort, warum „El Wolfsburg“ den Unesco-Weltkulturerbe-Status hat: Denn vor einem breitet sich eine nahezu archetypische spanische Kolonialstadt aus. Sie ist eine Neugründung „von oben“ (auf Befehl der Königin, es gab hier vorher keine indigene Siedlung) und ist dementsprechend rational – im Schachbrettmuster – angelegt, ungefähr so wie New York. Auch die Straßen tragen für die Einheimischen einfache, für den Außenstehenden etwas verwirrende staubtrockene Bezeichnungen: 3 Nord, 4 Sud, 9 Ponente, 15 Oriente.

Und somit erliegt man, kaum angekommen, unmittelbar und hoffnungslos dem Charme dieser Stadt. Vor allem auch deshalb, weil die nahezu nie drei Stockwerke überschreitenden historischen Gebäude so gut erhalten und sensibel renoviert sind (manche Bürgermeister wollen ihren Welterbestatus eben nicht verlieren).

Die soziale, wirtschaftliche und ästhetische Mitte Pueblas ist der Zócalo, ein riesiger Platz rund um die riesige Kathedrale, sie ist die zweitgrößte Mexikos. In den Kolonnaden ringsum gibt es eine Myriade von Cafés und Restaurants, die sich hervorragend für einen Willkommenstrunk eignen. Bei den Mexikanern selbst ist derzeit der Mezcal weitaus angesagter als der in Europa viel berühmtere Tequila. Dermaßen aufgepeppt, kann sich der neugierige Besucher in eine Besichtigungstour der in der Nähe des Zócalos gelegenen Kirchen stürzen: unverzichtbar die Santo Domingo geweihte mit ihrer unvorstellbar prächtigen Capilla del Rosario, für die das gesamte Gold des Landes verwendet worden zu sein scheint.

Die Hauptstadt überholen

Für ein leichtes Mittagessen (das die Pueblanos sehr spät zu sich nehmen) empfiehlt sich La Casa del Mendrigo in einem prächtigen, wunderbar renovierten Innenhof (Tipp: die göttliche Guacamole). Zusätzliches Atout ist das hauseigene Museum mit seinen unglaublichen Schätzen, die während der Umbauarbeiten gefunden wurden: darunter auch ein Skelett einer Urururureinwohnerin der Stadt.

Noch ein Café, und dann wieder auf ins Gefecht. Denn Puebla nennt nicht weniger als 85 Museen sein eigen. Einer der neuesten Zugänge ist das Museo Internacional del Barroco, ein vom japanischen Architekten Toyo Ito gestaltetes, äußerst beeindruckendes, blendend weißes Landmark-Building. Dessen Initiator und Präsident, Jorge Lozoya, empfängt uns freudestrahlend, denn soeben hat das „Wall Street Journal“ Puebla unter die angesagtesten Ziele für 2018 eingereiht. Lozoya, der früher als Kulturminister unter einem aufgeklärten Gouverneur des Bundesstaates Puebla für diese Museumsoffensive mitverantwortlich war, ist deshalb so glücklich, weil ihr gemeinsames Ziel nunmehr langsam aufzugehen scheint: „Wir wollten und wollen Puebla zur sogenannten Second City Mexikos machen, also zu einer Stadt wie Kyoto, Utrecht oder Lyon. Städte, die dieselbe Infrastruktur haben wie die überfüllten Hauptstädte, aber aufgrund ihrer weitaus geringeren Größe eben eine unvergleichlich höhere Lebensqualität aufweisen.“

Und in der Tat übersiedeln in jüngster Zeit viele Hauptstädter in die nahegelegene Provinzstadt, und auch etliche Amerikaner wählen, nicht nur aus politischen, sondern vor allem aus finanziellen Gründen, Puebla als Zweit- oder Hauptwohnsitz (eine 120 Quadratmeter große Wohnung mitten im Zentrum ist schon ab umgerechnet 400 Euro Miete verfügbar). Dazu kommt noch die ungeheuer angenehme Atmosphäre. Die Bewohner sind nämlich unheimlich entspannt, total „laid-back“ und eigentlich nie aus der Ruhe zu bringen.

Barockes Lebensgefühl

Zurück zu den Museen: das des Barroco (im Spanischen mit zwei gerollten R) ist nicht in die Falle getappt, zu einem dermaßen späten Zeitpunkt etwa unerschwingliche Rubensgemälde aufkaufen zu wollen, sondern „begnügt“ sich damit, in sehr attraktiver, multimedialer und manchmal auch didaktischer Weise das Lebensgefühl des barocken Zeitalters zu vermitteln, unter anderem mit so kostbaren Leihgaben wie jenen der Sammlung Liechtenstein aus Wien. Ein weiteres unbedingt zu besichtigendes Museum, zu dessen Entstehung auch Lozoya entscheidend beigetragen hat, ist das Franchise des Wiener Haus der Musik, angesiedelt in einer ehemaligen Textilfabrik, damals der größten Südamerikas. Der Import war so befruchtend, dass der Ableger jetzt noch einen weiteren Ableger gleich daneben gefunden hat: Das Museo de la Música Mexicana erweist sich als ein absolut faszinierender Ort, an dem sich dem letztlich doch eurozentrisch-blasierten Besucher aus Wien ein völlig neuer und überreicher musikalischer Kontinent eröffnet.

Zur Belohnung nach einem so anstrengenden Kulturtag sei ein Abendessen im El Mural de los Pueblanos empfohlen. Das Ambiente mit den Porträts berühmter Besucher ist allein schon anheimelnd und besitzt einen hohen Wohlfühlfaktor. Aber dann ist da noch natürlich das authentische Essen. Wer sich nicht über die gebratenen Kuheuter drübertraut, halte sich an das geniale Kostprobengericht: sechs Hühnerstücke mit sechs verschiedenen „Moles“ – jener mythischen, fetischisierten Sauce aus Schokolade, Chilis, Samen und bis zu 85 Gewürzen, nach der die Mexikaner nachgerade süchtig sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)