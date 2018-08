Finstere Machenschaften pflastern ihren Weg

Mord und Totschlag ist ein kräftezehrender Job für Schreibtischtäter. Opfer wollen gefunden, Komplotte ersonnen, Leichen beseitigt werden. Und das erfordert volle Konzentration, monatelange Planung und jede Menge krimineller Fantasie. Von der unendlichen Tipperei ganz zu schweigen. Kein Wunder also, dass auch die Kriminalautoren einmal Ferien brauchen.

Ian Fleming etwa, der Erfinder von James Bond, residierte stilgerecht im Dukes Boutique Hotel in London, Agatha Christie verbrachte ihre Freizeit am liebsten im Greenway House in der Grafschaft Devon, Henning Mankell besaß zuletzt ein Haus an der Côte d' Azur. Und auch die Kommissare schieben nicht 365 Tage lang Dienst – Georges Simensons Maigret macht Ferien in der kleinen Hafenstadt Les Sables-d'Olonne. Aber außer Dienst ist der Krimiheld nicht gefeit, wie Hercule Poirot bei seinen Ferien in Tyrrhenien erfahren musste („Das Böse unter der Sonne“).

Gegenprogramm

Auch die heimische Krimiszene macht „Betriebsurlaub“, je nach Laune und individuellen Vorlieben. Beate Maxian etwa, die am Attersee lebt und arbeitet, zieht es gern in den Süden. Die Schöpferin der Sarah-Pauli-Krimis verbringt ihre Freizeit also keineswegs an ihren Tatorten wie etwa Prater, Hofburg oder Kaisergruft, sondern lieber in Italien. „Mein schönster Urlaub war sicher die Reise entlang der Ligurischen Küste. Dieser besondere Landstrich verbindet alles, wonach mir der Sinn steht. Gutes Essen, beste Weine, Kultur, Meer, malerische Landstriche und bezaubernde Orte“, erzählt die Autorin. Besonders das jahrhundertealte Dorf Vernazza mit seiner imposanten Steilküste hat es ihr angetan. Wegen der Landschaft, aber auch der Kulinarik. Die Focaccia, ein mit Salz, Olivenöl und Kräutern belegtes Fladenbrot, oft auch mit Käse gefüllt, muss man jedenfalls probiert haben, so Maxian. Als Quelle der nachhaltigen Inspiration hat sich aber auch Gaiole in Chianti entpuppt, wo die Meisterin des Wien-Krimis im Castello di Spaltenna erstmals ein „Corno“ (Horn) zu Gesicht bekam. Dieser neapolitanische Kultgegenstand beschützt die Serienheldin bereits seit acht Bänden vor dem bösen Blick. Doch Maxian gibt sich in der Auszeit nicht nur dem dolce far niente hin. In Venedig etwa verfasste sie zwischen Kunst, Kultur, Aperitif und Risotto al nero di Sepia auch noch das letzte Kapitel ihres neuen Werks, „Das Geheimnis der letzten Schäferin“.

Italophil unterwegs ist aber auch Robert Preis, ein Serientäter aus der Steiermark, der seine „Grazer Wut“ – so der Titel des jüngsten Werks – jedoch nur und ausschließlich auf dem Papier auslebt. Im Urlaub hingegen geht er es ganz friedlich und familiär an. „Vier Erwachsene, sechs Kinder und ein Hund – in einer uralten, aber riesigen Villa in Bellaria in der Nähe von Riccione. Ein klassischer Badeurlaub mit Wein auf der Terrasse, Joggen mit Hund, Speedminton-Turnieren, guten Büchern und dem obligatorischen Sandburg- Bauprojekt mit der Familie,“ berichtet Preis. Beim Sandburgen-Bau sind übrigens einige historische Szenen aus „Der Engel von Graz“ oder „Grazer Wut entstanden. Und während die Ideen sprießen, bleiben das Notebook und das Handy daheim in Österreich.

Clementine Skorpil hingegen, mehrfache Literaturpreisträgerin, Sinologin und bekannt für ihre in China angesiedelten historischen Werke „Gefallene Blüten“, „Guter Mohn, du schenkst mir Träume“ und „Der Lange Marsch“ urlaubt sozusagen nah und fern. Also entweder im heimischen Niederösterreich, wo sie jahrelang zu den Familienmusiktagen nach Großrußbach im Weinviertel gefahren ist. „Den ganzen Tag lang singen und musizieren, abends mit den Freunden zusammensitzen – das war sehr erholsam für Geist und Körper, vor allem, als die Kinder noch kleiner waren“, so die Autorin. Oder eben im fernen China, einer spannenden Reisedestination, wohin auch ihre Hochzeitsreise führte. Jedes Detail ihrer Krimis hat sie vor Ort recherchiert, das hofastronomische Amt in Peking besucht oder die Kolonialbauten am Bund in Shanghai inspiziert. Sie liebt aber auch Südtirol, wo Skorpil einen ihrer schönsten Urlaube verbrachte. Auf einer echten Trutzburg aus dem 13. Jahrhundert. „Südtirol verbindet so viel, was Urlaub angenehm macht, die herrlichen, bizarren Dolomiten, Wandern und spazieren gehen, dazwischen kalte Gebirgsbäche und -flüsse, aber auch – vor allem in den Städten – das südlich-mediterrane Flair. Man ist in den Alpen und in Italien zugleich.“ Vom Schüttelbrot zur Bruschetta sozusagen. Aber ohne Freizeitstress.

Ein Hoch auf zu Hause

Günter Neuwirth wiederum, dessen „Frau im roten Mantel“ für den Leo-Perutz-Preis 2018 nominiert ist, erholt sich am besten nach dem Motto „My home is my castle“. „Reisen im Urlaub? Nur das nicht,“ kontert der Autor, der lieber auf seiner schattigen Terrasse sitzt, einen Sommerspritzer trinkt und über „Zeilers Gewissen“ nachdenkt. Bei einem Haus am Waldrand, Liebe zur Natur und einem herrlichen Garten auch kein Wunder. Neuwirth steht langen Autofahren, Flugreisen und Röstaufenthalten auf sonnencremedurchtränkten Strandliegen generell sehr ablehnend gegenüber. Er genießt es, allein zu Hause zu sein. Keine Menschen, Stille und Ruhe, viel literarische Arbeit, selbst gekochtes Essen mit viel Gemüse und Rohkost – als Autor des Umweltkrimis „Erdenkinder“ hat Neuwirth einen sehr authentischen Draht zur Natur und dem Leben – beziehungsweise Sterben – auf dem Land. Dennoch, einmal hat es ihn auch nach Murter, einer kleinen Insel in Dalmatien verschlagen, wo ihm gleich ein paar gruselige Gedanken für seinen nächsten Krimi „Mördersommer“ gekommen sind.

Am unvollendeten Kanal

Mit drei kreativ-anspruchsvollen Jobs bleibt naturgemäß wenig Zeit für ausgedehnte Urlaubsreisen. Daher nimmt sich Constanze Dennig, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, Autorin und Theatermacherin, meist nur tageweise frei. Die verbringt sie dann in ihrem lauschigen Häuschen direkt am Donau-Oder-Kanal, einer unvollendeten Wasserstraße von der Wiener Lobau nach Oberschlesien, wo es sich wunderbar abtauchen lässt. Ohne „Böse Samariter“, nerviges Handygeklingel oder depressive Menschen. Stattdessen stehen Wandern, Joggen, Gartenarbeit und meditative Blicke ins grüne Wasser auf dem Programm. Wenn die Rosen keinen Mehltau haben, Paradeiser und Feigen reifen und das Basilikum duftet, ist die erfolgreiche Autorin von Bühnenstücken und Kriminalromanen rundum zufrieden. Doch wenn ihre Ermittlerin, die Psychiaterin Alma Liebkind, einem mörderischen Fall auf der Spur ist, dann begibt sich Dennig auch mal zu spannenden Recherchezwecken nach New York oder auf die Kanalinseln, was sich in „Eingespritzt“ oder eben „Böse Samariter“ nachlesen lässt.

Winterplot vor Palmen

Wer, wie Claudia Rossbacher, die Schöpferin der Steirer-Krimis, am Reinischkogl in einem idyllischen Waldhaus lebt, bekommt den Urlaub zwar nahezu frei Haus geliefert, doch die vielseitige Autorin schaut nicht nur tatenlos ins schöne weststeirische Land „eini“, sie verfasst derzeit auch ihren neunten Steirerkrimi und treibt sich auf kulinarischer Genuss-Spur-Suche in der ganzen Steiermark herum. Dennoch, wenn die Zeit reif wird, dann weiß die Autorin, deren Romane auch verfilmt wurden, genau, was sie will. „Ein Urlaub, in dem jede Minute fremdbestimmt und verplant ist, geht für mich gar nicht. Lärmende Menschenmassen ebenso wenig. Wichtig sind mir Ruhe, gutes Essen, ebensolche Weine und ein gewisser Komfort“, erzählt sie.

Denn gerade wenn sie wirklich entspannt ist, kommen ihr die allergrauslichsten Ideen. Insofern verwundert es auch kaum, dass alle ihre Krimis bereits mit ihr auf Weltreise waren. Das Manuskript zu „Steirerblut“ (Sandra Mohrs erster Fall) hat sie, erzählt Rossbacher, auf der Karibikinsel Antigua fertiggestellt, wo auch „Steirerkind“ teilweise entstanden ist. „In meinem Kopf und auf dem Laptop waren das Schneegestöber im Seewigtal und die Ski-Weltmeisterschaft in Schladming – davor die Palmen und das Meer“, erzählt die Autorin. Antigua, wo sie fast seit Jahren immer wieder die Weihnachtszeit verbracht hat, ist übrigens der Schauplatz ihres allerersten Krimis namens „Hillarys Blut“. Dort kam sie also auf den mörderischen Geschmack.

