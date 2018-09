Insider-Tipps: Durch den Bauch von Toronto

In jüngster Zeit ist Toronto vor allem durch den Wegzug einer Wahlbewohnerin in die Medien geraten: Nachdem eine gewisse Meghan Markle beschlossen hatte, ihr Haus in der Filmhauptstadt Kanadas gegen eine Wohnung im Kensington-Palast einzutauschen, war die Metropole am Ontariosee plötzlich in aller Munde. Aber auch ohne royale Einwohner hat die kanadische Ostküstenstadt mehr zu bieten als Tagesausflüge zu den berühmten Niagarafällen.

„Toronto ist eine unglaublich multikulturelle und entspannte Stadt, in der man einfach man selbst sein kann“, schwärmt Scott Savoie von seiner langjährigen Wahlheimat. Der kanadische Sternekoch hat lange Jahre überall auf der Welt für Prominente gekocht, ehe er sich vor acht Jahren entschloss, in der Metropole am Ontariosee sesshaft zu werden und 2016 seine Toronto Food Tours zu gründen, die Reisenden aus aller Welt die kulinarische Vielfalt zeigt. Uns hat er verraten, wo er selbst am liebsten isst und wo sich ein Besuch vor und nach den klassischen Sightseeingtouren lohnt.

Absteigen und bleiben

Wenn man sich etwas gönnen will in der Stadt, empfiehlt der Sternekoch einen Aufenthalt im Ritz-Carlton an der Wellington Street. „Im Ritz steigt man quasi im Schoße des Luxus ab“, lacht er. Das Mantra des Hauses laute „Ladys und Gentlemen dienen Ladys und Gentlemen“, und das sei dort auch zu spüren. „Es gibt dort einfach einen außergewöhnlichen Dienst am Gast und außerdem in der Lobby das Toca, ein italienisches Lokal mit eigenem Käsekeller“, nennt er einen weiteren Grund für einen Besuch. Zimmer ab 350 Euro pro Nacht. The Ritz-Carlton, 181 Wellington Street West, ritzcarlton.com

Die beste Unterkunft für einen Ausflug in die Geschichte der Stadt ist für Savoie das Omni King Edward Hotel. „Das ist ein altes Grandhotel, das von einem der Gründerväter des Stadt, William Gooderham, erbaut wurde und von Geschichte regelrecht durchdrungen ist“, beschreibt er das Haus. Das aber auch in der jüngeren Vergangenheit noch einige prominente Gäste gesehen hat – darunter die Beatles und Elizabeth Taylor. Besonders ans Herz legt der Küchenchef den Gästen die King Eddy's Consort Bar, die als Kulisse für die Verfilmung von „American Psycho“ gedient hat. „Und außerdem machen sie dort einen Killer-Brombeer-Whisky-Sour“, schwärmt er. Zimmer ab 190 Euro, The Omni King Edward Hotel, 37 King St East, omnihotels.com

Und wenn es etwas Trendiges sein soll, steht für Savoie das Broadview Hotel ganz oben auf der Liste. „Das ist das neueste Boutique-Hotel der Stadt und wurde von Travel&Leisure zu einem der besten neuen Hotels der Welt gekürt. Das ganze Haus vibriert nur so von eklektischem Charme, in fast jedem Zimmer findet sich ein Plattenspieler, und es gibt außerdem einen atemberaubenden Dachgarten“, begründet er seine Wahl, Zimmer ab 184 Euro pro Nacht. The Broadview Hotel, 106 Broadview Avenue, thebroadviewhotel.ca

Essen und trinken

„Ganz grundsätzlich kann man nicht nach Toronto kommen, ohne den St. Lawrence Market zu besuchen“, erklärt der Koch die kulinarischen Grundregeln der Stadt. „Denn dort ist die Carousel Bakery zu Hause, und das ist der Platz für die Spezialität der Stadt, das Peameal Bacon on a Bun“, schwärmt er von dem typischen Schinkensandwich, das man probiert haben muss. „Außerdem ist der St. Lawrence Market ein großartiger Ort, um einfach Leute zu schauen.“ St. Lawrence Market, 93 Front Street East, stlawrencemarket.com

„Torontos bestes Grillhendl findet man in einem kleinen Lokal beim Kensington Market“, hat der Koch einen weiteren kulinarischen Tipp für Besucher bereit. Hier im Rasta Pasta werden die Hendln nach einem jamaikanisch-italienischen Rezept vor den Augen der Gäste zubereitet und mit Reis und Coleslaw oder Gemüse serviert. „Das sind die besten sieben Dollar, die man für gutes Essen ausgeben kann“, schwärmt Savoie. Rasta Pasta, 61 Kensington Avenue, eatrastapasta.ca

Ganz besonders schlägt das Herz des weit gereisten Küchenchefs für die italienische Küche, und das kommt nicht von ungefähr. „Ich lebe in Little Italy“, erklärt er, und eines seiner Lieblingsrestaurants in Toronto ist gleich die Straße hinunter von seinem Zuhause. „Das Sotto Voce ist ein uriges italienisches Lokal mit gerade einmal 24 Sitzplätzen. Das Menü ist sizilianisch inspiriert, und dort gibt es die besten Meatballs der Stadt.“ Sotto Voce, 595 College Street, sottovoce.ca

Schauen und shoppen

Die Shoppingtipps eines hochdekorierten Küchenchefs sehen nachvollziehbarerweise etwas anders aus als die üblichen Boutique-Empfehlungen. Da ist Savoie keine Ausnahme. Das erste, was ihm zum Thema Shopping in den Sinn kommt, ist natürlich wieder der St. Lawrence Market, „der meine absolute Go-to-Adresse für hochwertige Zutaten ist“, wie er erzählt. „Dort bekomme ich all meinen Fisch und Austern, aber auch Wild und Rind.“ Was für den normalen Touristen vielleicht weniger infrage kommt, allerdings lohne sich für diese ein Besuch im Kaviarshop im Keller, „denn der habe das absolut beste Trüffelöl“, verrät er.

Für kulinarische Mitbringsel aus Kanada legt der Koch den Besuchern den General Store des Drake Hotel ans Herz. „Das Drake ist eine Institution in Toronto, und was als trendige Bar begonnen hat, ist inzwischen zu einem kleinen Imperium gewachsen“, berichtet er. Hier gibt es jetzt einen Verkaufsshop, in dem man von traditionell hergestelltem Ahornsirup bis zu edlen Schneidbrettern und Kleidung von lokalen Designern alles bekommt“, so Savoie. Die Drake General Stores gibt es an verschiedenen Orten in Toronto, drakegeneralstore.ca.

Und wenn es doch noch ein wenig traditionelles Shoppen sein soll, hat Savoie auch dafür eine Empfehlung parat: „Die Queen Street West wurde 2014 von der ,Vogue‘ zum zweithippsten Grätzel der Welt gekürt“, berichtet der Local. „Dort gibt es Unmengen Designerboutiquen und Schuhgeschäfte, aber auch Coffee Shops und Cocktail Bars sonder Zahl.“

Ausgehen und feiern

„Cocktailliebhaber sollten unbedingt einen Ausflug in die Bloor Street machen“, empfiehlt er. Und zwar genau genommen in die Bloor Street Nummer 878: „Dort gibt es nämlich eine der besten Cocktailbars der Stadt“, so der Chefkoch, allerdings muss man sich ein wenig bemühen, um in den Genuss der gepriesenen Drinks zu kommen. „Es gibt kein Türschild des Civil Liberties, und wenn man einmal herinnen ist, auch keine Karte“, verrät der Koch. Dafür zählen die Barkeeper zu den besten der Stadt, die nicht nur immer neue Ideen haben, sondern auch Cocktails ganz auf den persönlichen Geschmack des Gasts hin mixen. Civil Liberties, 878 Bloor Street, civillibertiesbar.com

Wenn es eher ein gutes Glas Wein sein soll, empfiehlt der Gastro-Experte einen Besuch in der Chez Nous Wine Bar. „Ich bin ein großer Freund davon, örtliche Geschäfte und Lokale zu unterstützen, und mit einem Besuch im Chez Nous schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe“, berichtet Savoie. Denn Eigentümerin Laura Carr hat nicht nur eine der besten Weinkarten der Stadt, sondern weiß immer auch, was sich in Sachen Ontario-Wein gerade Neues tut. Chez Nous Wine Bar, 798 Queen East Street, cheznouswinebar.ca

Und für Bierfans ist Toronto derzeit ein Dorado schlechthin. „Die Craft-Beer-Szene der Stadt explodiert momentan geradezu, nach letztem Stand der Dinge haben wir derzeit 29 Privatbrauereien“, so der Chefkoch. Zu seinen persönlichen Favoriten gehört unter anderem die Eastbound Brewing Company, „eine Brewpub-style Beer Hall (wörtlich: eine Bierhalle im Brau-Beisl-Stil, Anm.), nur einen Steinwurf vom Broadview Hotel entfernt.“ Hier verkostet er selbst gern die ständig wechselnden Biere vom Fass, „außerdem bin ich ein großer Fan ihrer Brezeln“. Eastbound Brewing Company, 700 Queen St East, eastboundbeer.com

Kunst und Kult

„In Toronto gibt es einige Flächen mit großartigen Graffitis, aber man muss wissen, wo man sie findet“, schwärmt Savoie von der Street-Art seiner Stadt. Ein guter Anlaufpunkt dafür ist die Kreuzung von Portland Street und Queen Street, wo ein ganzer Kilometer voller Graffitis in einer kleinen Nebenstraße beginnt. „Hierher kommen Künstler aus der ganzen Welt, um sich in der Graffity Alley zu verewigen“, weiß der Torontoer. Beginn der Alley ist an der Adresse 1 Rush Lane, seetorontonow.com

Eine gute Adresse für etwas etabliertere Kunst ist die Art Gallery of Ontario. „Das ist eine Weltklassegalerie“, schwärmt Savoie von dem Museum, dessen jüngste Ausstellung „Yayoi Kusama: Infinity Mirrors“ Kunstbegeisterte aus der ganzen Provinz angezogen hat. Mittwochs zwischen 18 und 21 Uhr ist hier der Eintritt frei. Art Gallery of Ontario, 317 Dundas Street, ago.ca

Und Fans von zeitgenössischer Kunst dürfen auf keinen Fall einen Besuch der Power Plant verpassen. „Das ist eine wirklich coole Galerie nahe dem Lake Ontario, die für ihre avantgardistischen Sammlungen berühmt ist und jede Menge toller Veranstaltungen im Programm hat.“ The Power Plant, 213 Queens Quay West, thepowerplant.org

