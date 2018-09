Thüringen: In Goethes Welt - und Macbeth im Plumpsklo

Ein schlichter Raum mit Blick zum Garten: Hier starb am 22. März 1832 Johann Wolfgang von Goethe. Sein Wohnhaus am Frauenplan in Weimar wurde ebenso wie das nahe gelegene von Friedrich Schiller im Zweiten Weltkrieg bombardiert – und wieder aufgebaut. Die Klassikerstadt Weimar wuchert mit ihren Talenten, sprich großen Namen. Frauenschwarm Franz Liszt war hier Hofkapellmeister, er lockte Johannes Brahms, Clara und Robert Schumann. Walter Gropius, hierzulande auch bekannt als gehörnter Ehemann der Alma Mahler-Werfel, gründete in Weimar das fortschrittliche Bauhaus – das allerdings aufgrund von Ressentiments in der Stadt nach Dessau abwanderte. Die Weimarer haben offenbar sehr verschiedene Seiten.

Auf dem Platz vor dem Nationaltheater wird ein neues Museum entstehen, das an die Gründung der Weimarer Republik 1918 erinnern wird, die Deutschland Demokratie bescheren sollte, aber bald im Chaos unterging – und dieses führte in den Nationalsozialismus. An die finstere Zeit erinnert heute noch das Weimarer Gauforum. Lieber spricht man vom neuen Bauhaus-Museum, das 2019 eröffnet wird, genau 100 Jahre nach seiner Gründung. Unsere Reise nach Thüringen endet in Weimar, aber hier treten Eigenheiten der Region besonders deutlich zutage. Zwischen Ost- und Westdeutschland klaffen noch immer Welten.

Der Westen wirkt durchorganisiert und hektisch, im Osten geht es gemütlicher, langsamer zu. Das reicht möglicherweise zurück in eine Zeit weit vor der DDR. Wer Thüringen sieht, seine Schlösser mit Parkanlagen und Wasserspielen, weniger auftrumpfend als die Loire-Schlösser, bescheidener, spürt das Leben in diesen kleinen Fürstentümern. „Der schönere Teil Deutschlands liegt jetzt in der DDR“, seufzten einst manche.

Mehr Leben ins Leben

Da ist was Wahres dran. Und es hat sich gehalten, 2019 ist die Wende 30 Jahre her, politisch macht sich ein Rechtsruck bemerkbar, aber dahinter steht auch ein Beharren auf einer gewissen Art von Gemütlichkeit und Verweigerung der Anpassung an Kapitalismus und Leistungsdruck. „Da muss doch noch Leben ins Leben, eben“, sang der Linke Wolf Biermann.

Unsere Tour beginnt in Erfurt, das von Wien binnen etwa sechs Stunden mit der Bahn erreichbar ist. In Erfurt studierte Martin Luther, die Bekanntschaft mit dem Klosterleben scheint seinen Zorn gegen die alte Kirche angefacht zu haben. Eine zentrale Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Krämerbrücke, 1156 erstmals urkundlich erwähnt und ein interessantes Konstrukt, hier kann kein McDonald's oder H & M einziehen, hier hat der schnöde Gewinn keinen Platz, die Fachwerkhäuser dürfen nicht verkauft werden, die Stadt achtet darauf, dass sie nur für „Lädchen“, kleine Geschäfte für Kunsthandwerk, genutzt werden.

Für die ehemaligen DDR-Bürger hat Selbstständigkeit einen besonders hohen Stellenwert. Einer der Kleinunternehmer ist Martin Gobsch, er fertigt in seiner übervollen Werkstatt mechanische Puppentheater, die er an Institutionen, nicht an Individuen verkauft, dafür sind sie zu teuer. Am Rand der Auslage kann man einen Euro einwerfen, dann hebt die böse Königin (oder ist es eine andere Märchenfigur?) im Schaufenster ihre Lider und schaut einen durchdringend an, worauf einem ein wohliger Schauer von Gänsehaut wie eine Erinnerung aus der Kinderzeit über den Rücken läuft.

Die Königin rafft das Tuch beiseite, zu sehen sind Ausschnitte aus Grimms Märchen – und plötzlich fragt man sich: Wo waren diese sieben Zwerge eigentlich beschäftigt? Vielleicht in einem thüringischen Bergwerk. Bizets „Carmen“, die abends auf einer Freilichtbühne vor dem mit mehreren sakralen Bauten üppig bestückten Kirchenberg stattfindet, bietet ganz anderes als das nostalgische Treiben auf der Krämerbrücke. Der gebürtige Genfer Guy Montavon ist seit 2002 Generalintendant in Erfurt. Seine „Carmen“-Inszenierung hat bereits den Taxichauffeur vom Bahnhof (und vermutlich nicht nur ihn) zum Murren gebracht: Ein Haufen alter Autos verschandelt den ehrwürdigen Platz. Montavon hatte für seine „Carmen“-Version irritierende, aber auch interessante Einfälle: Er zeigt einen Polizeistaat, einfache oder arme Leute – aber auch die der Society müssen sich vor prügelbereiter Exekutive fürchten.

Oh Carmen! In Erfurt

José wechselt aus Liebe die Seiten, er wird vom Polizisten zum Schmuggler, dieses Geschäft ist auch brutal, nur, José kennt sich damit nicht aus, Carmen schon, sie plant die Flucht am Arm des Toreros, aber der stirbt beim Stierkampf. Was immer man von der Inszenierung halten mag, die Protagonisten, der Chor, das Orchester – Letzteres eingeschlossen in einem Glaskasten – sind tadellos. Keine Rede von Sommertheater-Schmiere. 2019 kündigen die Dom-Stufen-Festspiele, wie das Sommertheaterspektakel in Erfurt heißt, eine „mittelalterliche Kriminalgeschichte“ an: „Der Name der Rose“ nach Umberto Eco – als Musical. Au weh! Aber ein Schauvergnügen wird das allemal.

Entzücken für Romantiker

Der nächste Tag bringt Rundum-Entzücken für Theaterromantiker. In Meiningen steht eine Führung im Museum unter dem Titel „Zauber der Kulisse“ auf dem Programm. Erbprinz Georg II. von Meiningen wollte lieber Prinzipal sein, statt zu regieren, sein Leben verbrachte er im Balancieren zwischen den Pflichten eines Adeligen und der Förderung der Bühne, verheiratet war er mit einer Schauspielerin – die geadelt wurde.

Sein Hoftheater führte der Theaterherzog selbst, als Erstes schaffte er die Oper ab, er schätzte nur das Sprechtheater. Und er war ein strenger Direktor. Historisch, werktreu, stilvoll musste Theater sein. Ab 1874 gingen die Meininger, die sich auch der Shakespeare-Pflege verschrieben hatten, auf Tournee in 38 Städte Europas, wo sie über 2500 Aufführungen spielten, auch in Wien. Oft mussten die Gastspiele wegen des großen Erfolgs verlängert werden. Die Meininger gaben ein Buch mit ihren Prinzipien heraus, das zum Maßstab wurde, bis zu Max Reinhardt oder Lee Strasberg. Ausbildung war wesentlich, auch Josef Kainz studierte bei den Meiningern.

Die rigiden Ansichten der Meininger wurden erst in den 1920er-Jahren und dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg infrage gestellt. Man vermag sich vorzustellen, wie schwer es das 1968er-Regietheater in Deutschland mit dieser Tradition hatte, vielleicht war es auch darum manchmal so rabiat.

Im Meininger Theatermuseum wird auf einer historischen Bühne jene Schlacht bei Fehrbellin gezeigt, in der Kleists Prinz von Homburg gegen kurfürstliche Order losprescht und den Sieg herbeiführt, er wird trotzdem zum Tode verurteilt, wegen Ungehorsams. Der österreichische Maria-Theresien-Orden war den kompromisslosen Preußen unbekannt.

Die Bühne zeigt ein idyllisches Dorf, ein Kanonenschuss ertönt, es kracht immer lauter, Befehle schwirren, man sieht niemanden. Nicht dass man jetzt zu den traditionsbewussten, vielleicht aber aus heutiger Sicht auch altbackenen Ansichten der Meininger über Theater zurückkehren möchte, aber der Zauber der kurzen Vorführung und des Films – ein neuer ist in Arbeit – wirkt unvergleichlich. Weiter geht es nach Gotha und zurück ins 17. Jahrhundert, aus diesem stammt das Ekhof-Theater im herzoglichen Schloss. Wir klettern in den staubigen Bühnenuntergrund hinab – und bewundern die handgemalten Kulissen von Kerker und Arkadien, die manuell bewegt werden. Abends wird die Oper „Marc'Antonio e Kleopatra“ von J. A. Hasse gezeigt, ein Gefühlsfeuerwerk von Liebe und Freitod, hier spricht allein die Musik.

Original-Barock-Oper in Gotha

Opernrestaurierung, sie bietet einen Kontrast zum Regietheater, das längst das Musiktheater erobert hat, nicht immer zur Freude des Publikums, wird in Wien bzw. Niederösterreich von Bernd R. Bienert zelebriert. Die Aufführung in Gotha ist völlig statisch, dennoch, dieser Besuch im Opernmuseum begeistert. Hier wird der Schönheit des Sterbens gehuldigt.

Im Weimarer Nationaltheater gibt es tags darauf eine „Macbeth“-Premiere. Regisseur Christian Weise konnte offenbar machen, was er wollte, weil der Intendant, Christian Holtzhauer, nach Mannheim wechselt. Gespielt wird die Überschreibung von Heiner Müller, die Poesie sitzt quer, Susanne Wolff, u. a. zu sehen als Clavigo(!) in Salzburg, und Corinna Harfouch wechseln sich ab als Herr und Frau Macbeth. Man sieht den Feldherrn heimkommen, er schnappt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, im Schlafzimmer hat die Gattin bereits den Hintern freigemacht für einen schnellen Coitus a tergo, danach verweilt Macbeth sehr lang auf dem Plumpsklo, womöglich litt er im Feld an Verstopfung.

Zwei Damen für „Macbeth“

Die Geräusche sind imposant. Wozu hat man so kostbare Künstler, wenn man sie in Pappmaché wickelt und mit hängenden Geschlechtsteilen unkenntlich macht? Christian Weise zeigt Heiner Müllers schwarze Übermalung von Shakespeares finsterster Tragödie. Wer Ekel und Befremden überwinden kann, sieht indes auch ein hermetisches System der Gewalt, aus dem sich keiner befreien kann, hier gilt es zu siegen oder unterzugehen, man muss nicht weit schauen, um in unserer heutigen Welt diese Gesetze des Krieges zu erkennen. Lady Macbeth ist hier keine ehrgeizige Intrigantin, sondern eine Frau, die sich mit dem Lieben in dieser Männerwelt schon längst nicht mehr aufhält und beschlossen hat mitzumachen – und wilder als jeder Mann. In dieser grotesken, verstörenden Kreation wird auch einiges erzählt von Deutschland, seinem Weg von Buchenwald bis zur Wirtschaftsblüte im schönen Merkel-Land von heute. Wer Deutschland heute erlebt, hat das Gefühl, die Unterschiede zwischen diesen Zeiten könnte größer nicht sein.

Aber wer weiß? Schnell hin-über am nächsten Tag ins Goethe-Haus. Im ersten Stock gibt es eine Ausstellung, hier sieht man Goethe und seinen Fürsten Karl August als junge Männer, sie schauen aus wie Brüder und haben beide diesen forschen Ausdruck in den Augen, nach dem Motto: Was kostet die Welt?

Nacktbaden im Fluss

Nahe dem Zentrum von Weimar hatte Goethe ein Sommerhäuschen, hier sprang er schon mal nackt in den Fluss. Der Dichterfürst war nicht nur ein Genie, Naturforscher, Minister und Theaterdirektor, sondern auch ein Womanizer und Lifestyle-Pionier – und ein Familienmensch. Irgendwie ging das alles zusammen.

Auf den putzigen Marktplätzen, in den Städten mit ihrer kuriosen Mischung von alter Bausubstanz und DDR-Zweckbauten, in den Schlössern und Parks werden einem viele verschiedene Eindrücke geboten. Und ein Teil davon erinnert an Goethes mittelalterliche Faust-Stadt und die Gartengestaltungsbeschreibungen in seinen „Wahlverwandtschaften“, die unter dem Eindruck der napoleonischen Kriege entstanden. Goethe lehnte die Französische Revolution ab, und er fürchtete den Krieg.

Thüringen heute, so scheint es, lebt gerade wieder in einem Balanceakt zwischen Fortschritt und Rückschritt. Kunst und Kultur sollen Klüfte überbrücken und vermitteln – und die Atmosphäre ist freundlich. Rund 130 Kilometer von Weimar entfernt liegt Chemnitz, sehr weit, wenn man mit Thüringern spricht: Bei uns gibt's keine Rechtsradikalen, hier ist die CDU stark! Wird betont. Mit Bodo Ramelow regiert ein Ministerpräsident der Partei Die Linke. Trotzdem, wie lang kann der wachsende rechte Rand noch weggedrängt werden? Chemnitz offenbarte sich als Pulverfass, aber auch anderswo ist das Gefühl von Ausgrenzung und Unzufriedenheit zu spüren.

THÜRINGEN-TIPPS Bierchen & Co. Das Bier ist gut, die Hotels sind es nicht immer, aber immer sauber. Das schönste trägt den gewichtigen Namen Grand-Hotel Russischer Hof und steht in Weimar, sehr zentral und international. Anno 1900 heißt ein Lokal gegenüber, dort weilte Kafka, das Essen hat französischen Touch, um diesen bemüht man sich überhaupt in Thüringen. Das Kunstfest Weimar findet im Spätsommer statt. Das Hotel am Schlosspark in Gotha macht seinem Namen alle Ehre und liegt ruhig und elegant-altmodisch zu Füßen des Schlosses (mit Spa). Infos: www.thueringen-entdecken.de Hinweis: Diese Reise wurde ermöglicht von der Thüringer Tourismus GmbH.

