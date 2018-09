Atlanta: Civil-Rights-Touren mit Tom Houck

Tom Houck rattert die legendären Namen der Bürgerrechtsbewegung herunter, als hätte er mit ihnen schon im Sandkasten gespielt. Und fast stimmt es ja auch, zumindest mit den Kindern von Ralph David Abernathy und Co. hat er als junger Mann vor dem Haus von Coretta und Martin Luther King Jr. Basketball gespielt und sie zur Schule gefahren.

Heute steht der 70-Jährige an einem späten Samstagvormittag mit einer Gruppe von 20 Touristen vor dem letzten Wohnsitz der Kings und berichtet von dem Leben hinter den seit Jahren verschlossenen Türen des verwaisten Hauses. Von den gemeinsamen Mahlzeiten, bei denen nicht nur die Familie King am Tisch saß, sondern völlig selbstverständlich auch die Haushälterin, die gekocht hatte – und er selbst, damals erst 19-jähriger Fahrer und späterer Assistent und Aktivist. Seit drei Jahren bietet Houck jeden Samstag und Sonntag die Civil-Rights-Touren an, die per Bus neben den bekannten Stationen wie dem King Center oder dem 2014 eröffneten National Center for Civil and Human Rights auch zahlreiche andere Stationen anfahren, die für die Bürgerrechtsbewegung Bedeutung hatten. Und erzählt dazu Geschichten und Anekdoten, zeigt Videos mit Interviews wichtiger Vertreter der Bewegung wie John Lewis, Andrew Young oder Julian Bond – Namen, mit denen man sich vielleicht schon vor der Tour vertraut machen sollte, denn für Houck sind sie so selbsterklärend, dass man schnell den Faden verlieren kann, wenn er begeistert von ihnen erzählt.

Doktortitel inklusive

Abfahrt ist am Grab Dr. Kings, dessen Doktortitel überall in Atlanta dazugesagt wird. Hier, direkt neben der berühmten Ebenezer Baptist Church, stand einst auch das Münztelefon, in das Houck nach seiner Ankunft in Atlanta 1966 gerade einen Dime hineingeworfen hatte, um von einem Mitglied der Bürgerrechtsbewegung abgeholt zu werden. Er war soeben aus seiner Highschool in Jacksonville geflogen, weil er sich an den Protesten in Selma beteiligt hatte, und wollte nun bei der Southern Christian Leadership Conference (SCLC), der Dachorganisation der Bewegung, mitarbeiten.

Auf den Spuren der US-Bürgerrechtsbewegung. – Emily Butler Photography

Was ihm binnen Stunden auch gelingen sollte, wenn auch anders als gedacht: „Plötzlich hielt neben mir das Auto von Dr. King und er fragte mich, was ich hier mache“, erzählt Houck, während der Bus sich langsam in Bewegung setzt. Nachdem er King geantwortet hatte, lud der Pastor ihn spontan zum Mittagessen in seinem Haus ein, wo ihm Coretta Scott King über Hendl, Schinken, Blattgemüse, Cole Slaw, Kürbis, Maisbrot und süßem Tee einen Job anbot, weil sie einen Fahrer für ihre vier Kinder suchte. 15 Dollar verdiente er zunächst pro Woche, später waren es 25 – vor allem aber lebte und arbeitete Houck fortan als einer der wenigen Weißen im Herzen der Bürgerrechtsbewegung – mit all den Gefahren, die das damals mit sich brachte.

„Ich bin zwischen 1965 und 1970 um die 20-mal verhaftet worden, genau weiß ich es gar nicht mehr“, sagt er, während der Bus langsam durch den Old Fourth Ward ruckelt. Der während der 1950er- und 60er-Jahre eine fast nur von Schwarzen bewohnte Gegend war, ehe er in den 1980er-Jahren begann, ein angesagter Stadtteil zu werden, in dem jetzt jeder gern wohnen würde. Entlang der engen, schlaglochreichen Straßen stoppt der Bus am Geburtshaus Dr. Kings und den ersten Büros der SCLC, winzig kleinen Bürogebäuden. „Hier wurde damals der Marsch auf Washington geplant“, verweist Houck darauf, wie bescheiden die Mittel waren, mit denen jene Ereignisse organisiert wurden, die Geschichte geschrieben und sie verändert haben.

Ein wenig weiter die Straße hinauf steht eines der sogenannten Freedom Houses – Hostels, die einst Bürgerrechtlern Unterkunft gewährten, die vor Verfolgung flohen. Wie beispielsweise Tom Houck, auch wenn er es nie bis zu dieser Adresse geschafft hat, weil das Schicksal ihn vom Münztelefon direkt in den Haushalt der Kings geführt hatte.

Statuen und schwere Zeiten

Während die Fahrt weitergeht, erzählt Houck von all den großen und bekannten Ereignissen dieser Zeit, aber auch von Details, die so vieles illustrieren. „In diesem Gebäude war das YMCA, in das die ersten schwarzen Polizisten gehen mussten, um sich umzuziehen, weil es in der Polizeistation auf der Auburn Avenue keinen separaten Raum für sie gab“, berichtet er.

Inzwischen hat der Bus den Vierten Bezirk verlassen und führt uns kreuz und quer durch Atlanta. An Orte, die auch bei anderen Stadtrundfahrten auf dem Programm steten – etwas die Statue Martin Luther Kings vor dem State Capital, vorbei an den berühmten schwarzen Colleges der Stadt – wie etwa dem Morehouse College, zu dessen Absolventen unter anderem King selbst, aber beispielsweise auch Spike Lee oder Samuel L. Jackson gehören, und dem weiblichen Pendant, Spelman, das unter anderem die Schriftstellerin Alice Walker, Sängerin Gladys Knight oder die derzeitige erste schwarze Gouverneurskandidatin für Georgia, Stacey Abrams, hervorbrachte.

Bewegende Ruhestätten

Andere Orte, an die die dreistündige Tour führt, würde man allein nur schwer finden und sich dort womöglich auch nicht immer auf sicherem Terrain fühlen. Denn nach wie vor sind viele Gegenden, in denen die schwarze Bevölkerung Atlantas wohnt, soziale Brennpunkte, an denen obdachlose Menschen neben jenen leben, die gerade einmal ein Dach über dem Kopf haben. Dazu gehört auch die Nachbarschaft der berühmten 234 Sunset Avenue, der Adresse des verlassenen King-Wohnhauses, wo der Zahn der Zeit sichtlich an den Häusern genagt hat.

Zuletzt besuchen wir den South View Cemetery, einen vor mehr als 130 Jahren gegründeten Friedhof, auf dem viele Ikonen der Bürgerrechtsbewegung begraben sind. „Unser Friedhof wurde 1886 von einer Gruppe früherer Sklaven gegründet, denen es nicht gestattet war, ihre Angehörigen auf weißen Friedhöfen zu bestatten“, berichtet Winifred Watts Hemphill, Präsidentin des South-View Cemetery, die am Eingangstor zugestiegen ist und den Bus entlang der Gräber anderer prominenter Bestatteter, aber auch von Lynchopfern und bei Rassenunruhen zu Tode Gekommener navigiert.

Martin Luther King Jr. selbst war hier nur kurz bestattet, ehe sein Leichnam in das Grabmal im King Center überführt wurde; das Grab seiner Eltern gehört aber zu den viel besuchten Gedenkstätten des South View Cemetery – und begeistert vor allem mit seiner Inschrift auch Tom Houck bis heute. „Schaut hin, was auf Daddy Kings Grab steht“, motiviert er sein Publikum zu einem genaueren Blick auf das, was sich mancher Politiker heute zu Herzen nehmen könnte: „I love everyone. Still in business, just moved upstairs“, steht dort geschrieben.

ZEITREISE IN GEORGIA Anreise: von Wien mit Air France über CDG nach Atlanta und retour oder mit KLM über AMS. Atlanta gehört zu den wichtigsten Städten, wenn man sich auf die Spuren der Bürgerrechtsbewegung im Süden der Vereinigten Staaten begeben will. Hier lohnte das King-Center (www.thekingcenter.org) schon immer einen ausgiebigen Besuch; seit 2014 auch das Center for Civil and Human Rights (www.civilandhumanrights.org) mitten in der Stadt. Infos: Weitere Anlaufstellen in Georgia finden auch auf www.exploregeorgia.org, www.georgiaonmymind.de Eine Übersicht über einschlägige Ziele in den USA unter: https://civilrightstrail.com.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.09.2018)