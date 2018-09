Oktoberfest: Die zünftige Gaudi von der anderen Seite

Oans. Das Zelt bebt. Mit einem dumpfen Pumperer schlägt der Boden der Nepukadnezarflasche auf die Holzlatten. „Aaaaaachtung. Champagnerdusche!“ Mit gewollter Gewalt wird zum wiederholten Mal an diesem Abend feinster Schaumwein aus Reims zum Sprudeln gebracht und der golfballgroße Korken aus dem dicken Flaschenhals geknallt. Die Dekadenz hat Hochkonjunktur.



Zwoa. Die eben noch schunkelnden Gäste auf den Bänken greifen hastig nach ihren klebrigen Regenschirmen, spannen sie auf, ducken sich darunter und quietschen aufgeregt. Der Jubel ist laut, als einer der Kellner die Brause der Begierde mit breitem Grinsen zuerst in den Zelthimmel und dann über die jubelnde Menge ergießt.



Gsuffa. Über den Rücken geschwungen, auf der Schulter geparkt, wird das 4500-Euro-Edelgesöff in eisgekühlte Steinkrüge von der Bedienung ausgeschenkt und in 40-Liter-Milchkannen geparkt. Die Gäste tupfen sich nach der Dusche ab und gieren nach dem Champagner. Schwungvoll wird zugeprostet, eifrig geschluckt und gefeiert. Die Besucher des weltgrößten Volksfests sind im Rausch.

