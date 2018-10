Chalkidiki: Der Philosoph, die Strudelküche und das Meer

Dort, wo in der Ferne der Berg Athos himmlischen Frieden verspricht, zumindest für die Männer, dort sorgen unberührte Dörfer fern des Massentourismus auch für paradiesische Zustände auf Erden. Besonders die Orte Arnea, Varvara und Olympiada im meistens mehr – und nur stellenweise weniger – gebirgigen Hinterland des „dritten Fingers“ von Chalkidiki scheinen komplett aus der heutigen, hektischen Zeit gefallen. Es ist eine Destination für wanderfreudige Naturliebhaber, kulinarisch Reisende und philosophische Nachahmungstäter.

Schwindelfrei sollte man schon sein, wenn man, aus Thessaloniki kommend, die Straße über den Berg Cholomondas einschlägt. Hier im historischen Wandergebiet des Aristoteles erinnert nichts an das typische Griechenlandklischee mit weiß verputzten Häusern, Menschentrauben an Ständen beziehungsweise einer kargen Landschaft. Stattdessen herrscht eine tief dunkelgrüne, wildwüchsige Waldeinsamkeit vor – Terrain für Tiefdenker und Freigeister, Holzfäller und Kräuterhexen.

Jannis Ksakis, der eine Farm mitten im Niemandsland betreibt, zählt zweifelsfrei zu letzterer Kategorie. Immerhin züchtet der findige Naturbursche nicht etwa Wildschweine oder Oliven, sondern Christbäume. Auf einer idyllischen Lichtung mitten im Wald. „It was the best idea I ever had“, erklärt Ksakis begeistert. Die Leute rissen ihm seine Bäume regelrecht aus der Hand, so der innovative Geschäftsmann, der seine absolut „artgerecht“ gezogenen Weihnachtsbäume mittlerweile sogar nach Zypern exportiert.

Klärendes Bad beim Wasserfall

Auf dem Holzweg spielt sich hier ohnedies so einiges ab. Wer etwa der über 30 Kilometer langen archäologischen Trekkingroute folgt, wandelt gleichzeitig auch auf philosophischen Spuren. Der griechische Vor- und Nachdenker Aristoteles wurde ja vor rund 2400 Jahren im nahen Stagira geboren. Und wer vor lauter Wald die Bäume nicht aus den Augen verliert, stößt zwischen Eichen, Buchen, Kastanien und gemütlich dahinschleichenden Landschildkröten auf ein kleines Schild, das den Weg zu den Varvara-Wasserfällen weist. Wobei der Weg eher ein üppig bewachsener Pfad ist, der bestimmt schon zu Aristoteles' Zeiten gleich ausgesehen hat.

Links ein plätschernder Bach voller Krebse und Fische, rechts dschungelartiger Urwald, und am Ende ein tosender Wasserfall mit badetauglichem Auffangbecken. In dieses hat angeblich auch der Philosoph sein weises Haupt getaucht. Zur Klärung der Gedanken sicher der ideale Ort.

Jedem Dorf sein Strudel

Wer im Osten Chalkidikis als Frau auf die Welt kommt, strudelt sich ordentlich ab. Und zwar beinahe das ganze Leben lang. Dafür schmieren einem die Männer Honig ums Maul (im Privaten) beziehungsweise auf den Strudelteig (in der Öffentlichkeit). Denn der Strudel gilt in der Region sozusagen als heiliger Gral der Kulinarik. Jedes Dorf, oft sogar jede Familie, folgt einer eigenen, jahrhundertealten Rezeptur. Hauchdünn, und natürlich händisch, muss der Teig ausgerollt werden. Danach wird er mit Waldhonig bestrichen oder mit Schafskäse, Kräutern oder Pilzen belegt und landet – je nach Gebiet – entweder im Ofen oder auf dem Grill. Richtige Meisterschaften im Pita-Backen finden hier statt. Dann versammelt sich das ganze Dorf, in Tracht gewandet und mit Musikinstrumenten oder Weinkrügen in der Hand, auf dem Marktplatz, um die konkurrierenden Strudelköchinnen mit Lob, Tadel oder Verbesserungsvorschlägen zu überhäufen. Die Frauen strahlen dennoch um die Wette. Das Strudelmachen rund um Chalkidiki entspricht in etwa dem Krendln von Kasnudeln in Kärnten: „Nur wer's kann, kriegt einen Mann.“

Loulou und ihr Kräuterhotel

Sie hat schon einen Mann, aber was ihre Kochkünste betrifft, könnte Louloudia Alexiadis sich wohl einen ganzen Harem an Verehrern halten. Auch Frauen geraten ins Schwärmen, wenn Loulou, die lange Jahre in Dortmund gelebt hat und perfekt Deutsch spricht, in ihrem Hotel Liotopi in Olympiada das Küchenzepter schwingt. Ihr Oktopus mit Feigen, Weißwein und Honig gilt bereits als kulinarische Legende. Und weil Loulou für ihre Gäste auch gern Kochkurse abhält, muss man ihr nicht einmal heimlich über die Schulter blicken. Man kann ihr offiziell auf die Finger schauen. „40 Mal“, erklärt sie, „muss der Oktopus geschlagen werden.“

Das macht sie immer selbst, denn faule Fischer, so erfährt man, würden das widerspenstige Tier auch einmal in der Waschmaschine schleudern. Was dem guten Geschmack recht abträglich sei. Ihr Prachtexemplar hingegen, für- und vorsorglich mit Pfeffer, Lorbeer und Honig mariniert, sieht schon recht appetitlich aus. Karamellisierte Zwiebel, Knoblauch, Feigen und besten einheimischen Weißwein dazu – und das Festmahl kann bald beginnen. Louloudia Alexiadis ist aber nicht nur eine begnadete Köchin, sie kennt und nutzt auch nahezu jedes einzelne Kraut, das sozusagen aus der Erde schaut. Für Kräuterfreaks also die perfekte Ansprechperson.

Familiär, mit Meerblick, absoluter Ruhelage und exquisiter Küche ist aber nicht nur das Hotel Liotopi, sondern im Grunde der ganze Ort. Schnitzelbuden, Souvenirläden oder Bananenbootfahrer sucht man hier vergebens. Stattdessen tollen ein paar Hunde über den Sand, ein paar Fischer tuckern Richtung Anlegestelle, und im einzigen Lebensmittelgeschäft des Orts kaufen Einheimische wie Gäste Schafskäse und Oliven ein. Sonst gibt es in Olympiada nicht viel zu tun. Abhängen, sich dahintreiben lassen, am Strand Kaffee trinken und aufs Abendessen warten. Alternativ ein Spaziergang nach Stagira, wo es archäologisch einiges zu entdecken gibt. Bis zum Essen im Restaurant Akroyali sollte man aber jedenfalls zurück sein. Hier werden einem in perfektem Deutsch – Loulous Bruder macht's möglich – nicht nur spannende Geschichten und süffige Weine aufgetischt, sondern vor allem eine Best-of-Auslese fangfrischer Meeresbewohner.

Delikatessen im Wasser

Wenn Jorgos mit seinem Fischkutter Gas gibt, dann kommt Partystimmung auf. Zumindest für den alten Seebären, der tiefenentspannt neben dem Steuerruder lehnt, während er haarscharf an Steilklippen vorüberschippert. Aus zwei Musikboxen dröhnen lautstark The Doors, nahe der Reling steht eine Kiste voller Tsipouro. Der griechische Schnaps aus Trester ist wohl für alle gedacht, denen bei seinen Überfahrten ein wenig angst und bange wird. Aber Jorgos meint nur: „Don't worry, be happy.“ Die Gänsehaut bleibt, auch wenn der erfahrene Seebär diese Route auch noch im Tiefschlaf fahren könnte. Die Fahrt zu den Muschelzüchtern von Olympiada ist diesen Adrenalinschock jedenfalls wert.

Nahe der pittoresken Schweinebucht fischt Fannis seit 27 Jahren Muscheln, griechische Austern und Seeigel. Zwei Jahre lang dürfen die Delikatessen an seinen Muschelbänken wachsen, erst danach werden sie in Handarbeit geerntet. Mit Massenproduktion hat die Zuchtanlage von Fannis freilich so wenig gemeinsam wie ein Papierflieger mit Abfangjägern. Die Schalentiere ernähren sich ausschließlich von dem, was das Salzwasser ihnen sozusagen vor die Schale schwappt. Und Gedränge herrscht auch keines vor, Fannis muss ordentlich schaben und klauben, bis er einen Kübel mit seiner kostbaren Ware gefüllt hat. Dann wird die Beute unter nahezu akrobatischen Verrenkungen ans Land gebracht, sortiert und an die heimischen Wirte verteilt. Nur ein paar griechische Austern behält Fannis zurück. Diese gelten schließlich als Aphrodisiakum, das man(n) scheinbar immer gut brauchen kann.

Vor Ort Übernachten: Hotel Liotopi: Auf Wunsch werden Ausflüge mit dem Fischerboot oder einem Ranger zu den Wasserfällen Olympiada organisiert. hotel.liotopi@gmail.com Mansion Chorostasi: chorostasi.com Einkaufen: Honey Georgaka: Honigboutique, international ausgezeichnet. Information: www.visitgreece.gr, info@visitgreece.at, www.visit-halkidiki.gr Compliance: Die Reise erfolgte auf Einladung der griechischen Tourismuszen-trale und Eastern Halkidiki Organization.

