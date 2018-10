Umbau: Das Hilton am Stadtpark wird renoviert

Wenn es um Hotels am Stadtpark geht, die renoviert werden müssen, dann denkt man wohl an das Intercontinental (und das damit verbundene, umstrittene Heumarktprojekt). Nun wird das nächste Luxushotel am Stadtpark umgebaut: das Hilton. Es ist das drittgrößte Hilton in Europa mit 50.000 Quadratmetern Nutzungsfläche auf 15 Stockwerken. Es soll bei laufendem Betrieb umgebaut werden, hieß es am Freitag.

Erneuert werden alle Zimmer und Konferenzflächen, die Präsidentensuite sowie der gesamte Lobby- und Gastrobereich im Erdgeschoß. Die bisherigen Büroflächen (13. und 14. Stock) werden zu 78 Zimmern und Junior Suiten. Die Arbeiten beginnen 2019 und sollen bis Ende 2020 dauern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)