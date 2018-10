Thailand: Erleuchtung über der Höhle des Mönchs

Himmlischer Frieden liegt am Abend über dem Restaurant. Gäste sitzen in gedämpftem Licht und schreiben. Andere sind ins Gespräch vertieft. Zwischendurch wird serviert: kalte Tücher, Kokosnüsse, Currys. Auffällig viele Alleinreisende, die Tagebücher auf den Tischen und Stoff- statt Handtaschen deuten darauf hin, dass das Resort sich von den anderen unterscheidet: Die Gäste des Kamalaya auf Koh Samui liegen nicht am Strand. Sie schlürfen keine Cocktails, versuchen auch nicht, den Alltag zu vergessen. Stattdessen wollen sie Körper und Geist entschlacken, schlechte Angewohnheiten loswerden, gesünder leben, womöglich sogar ihr Leben umkrempeln. Ganzheitliches Wohlbefinden und persönliche Entfaltung sind die Pfeiler, auf denen das „Lotusreich“ steht. So lautet die Übersetzung von Kamalaya aus dem Sanskrit.

Stress- und Burn-out-Programme sind die gefragtesten Programme hier, aber auch Detox und Yoga sowie Hilfestellung zu größerem emotionalen Gleichgewicht werden gebucht – vor allem von Europäern, die den größten Besucheranteil stellen. Über ein Drittel ist nicht zum ersten Mal hier.

Auch ich bin mit Übergepäck angereist. Nahezu ohne es zu bemerken, hab ich einige Kilogramm zugelegt. Zugleich sämtliche sportliche Aktivität aufzugeben war keine gute Idee. Tapfer widerstand ich daher schon vor der Reise der Versuchung, mich beim Massage- und Wellness-Reigen „Asian Bliss“ nach allen Regeln der asiatischen Heilkünste durchkneten zu lassen, und buchte stattdessen das dringend Notwendige: Sechs Tage „Basic Optimal Fitness“ mit Ernährungsberatung, Einzel-Fitness-Training, Massagen, Infrarot-Sauna sowie den allen Gästen offenstehenden Yoga- und Meditationsstunden.

– (c) Ron Eskens Soowpictures

Leichter Verzicht

Unbarmherzig ermittelte eine Waage bei der Wellness-Konsultation das Gewicht. Schwester Nathaporn lächelte gütig, heftete elektronische Sonden auf Arme, Beine und Bauch und enthüllte finstere Wahrheiten über die Muskel-Fett-Zusammensetzung eines vernachlässigten Körpers. Aber jetzt kommt der Umschwung. Leyla, die Ernährungsberaterin aus England, weiß Rat. Ernst studiert sie die Zahlen und die Selbstauskunft zum Lebenswandel. Kein Kaffee, kein schwarzer Tee, dafür viel Kokoswasser, Hibiskus- und Ingwertee. Im Restaurant von der Detox-Karte wählen. „Keine Mangos, die haben zu viel Zucker“, verfügt Leyla und erklärt die neue Frühstückswelt: „Besser sind Papaya, Gurke, Avocado und kaltes Gemüse.“ Mittags darf es eine Proteineinheit (hundert Gramm Lachs, Hendl oder Tofu, alternativ zwei pochierte Eier) nebst Suppe und Salat sein – wegen der sportlichen Betätigung. Dadurch verlangsame sich zwar der Entgiftungsprozess, aber wenn der Fokus auf Fitness und Gewichtsreduzierung liegt . . . Neben dem Training empfiehlt Leyla nur Stretching-Yoga oder Wassergymnastik. „Übertreiben Sie es nicht. Hören Sie auf Ihren Körper.“

Geläutert schleppe ich mich 90 Stufen zum Behandlungsraum, in dem eine Lymphdrainagen-Massage nach den bitteren Wahrheiten Entspannung bringt. Auch die Lage des Resorts am Steilhang trägt zur Fitness der Gäste bei. Und schnell zeigt sich: Fast alles ist leicht. Beim Limettenaufguss am Morgen denke ich gar nicht an Kaffee. Gurken-Avocado-Gazpacho, Salat aus Grüner Mango (erlaubt) und Zitronengras oder Kürbis-Curry (ohne Reis) sind so fein, dass nur selten ein Gedanke an Pad Thai vorbeizieht, das Nationalgericht. Hunger meldet sich nie. Sollte ich der erste Gast sein, dem es gelingt, hier zuzunehmen?

Benz, der Fitness-Trainer aus Hua Hin, weiß dies zu verhindern. Die Stunde in seiner Obhut vergeht anders als der übrige Tag rätselhaft langsam, mit mörderischen Kniebeugen, Übungen für Rücken, Bauch und Oberschenkel. Mein Schnaufen lacht er fröhlich weg. Außerhalb des Fitnessstudios aber vergehen die Tage in entspannter Betriebsamkeit. Vor dem Frühstück gibt es Chakra-Meditation oder Pranayama (Atemübungen) mit Sujay, dem Mönch aus Kerala. Er ist einer der drei Mentoren des Kamalaya. Alle waren Mönche in Indien und geben in Einzelgesprächen Anregungen, wie man seine Möglichkeiten optimal ausschöpft.

Kamalaya Co.Ltd. –

Später folgen Massage und Infrarot-Sauna. 47 Grad warm ist es im Holzhäuschen am Steilhang; das Tiefeninfrarot-Licht soll den Metabolismus in Schwung bringen, die Gewichtsreduzierung unterstützen, die Muskeln entspannen. Auch für Thailand ist es innen ungewöhnlich heiß. Aber vielleicht ist es dem Schwitzbad zu danken, dass die zitternden Muskeln nicht schmerzen. Entkräftet wie entspannt lande ich im Korbsessel. Die Vögel singen, ein Gekko zwitschert, von irgendwo ertönen Glockenschläge. Eine Brise lässt Blätter rascheln.

Später verbringe ich eine weitere stille Stunde am 25-Meter-Pool. Wit, der hier die Gäste betreut, notiert sich den Namen auf der Handfläche, bringt Eiswasser mit Limette und gefrorene Weintrauben. Ganze Tage könnte ich hier oben mit Blick aufs Meer und die Inselchen vor der Ostküste Koh Samuis liegen und schwimmen, doch ich habe zu viel zu tun. Auch den Ausflug zum Lamai Beach verschiebe ich täglich. Dabei liegt das Meer im asiatischen Sommer in ewiger Ebbe weit weg vom Hotelstrand; wer im Ozean schwimmen möchte, muss den Shuttle nach Lamai nehmen. Aber schon ist es wieder Zeit fürs Abendessen.

Am Community Table, dem Gemeinschaftstisch, finden sich jene Gäste zusammen, die Lust zum Plaudern haben. Sie leben in den unterschiedlichsten Ecken der Welt und repräsentieren alle Altersklassen. Sarah aus New York hatte geschäftlich in Hongkong zu tun und gönnt sich eine Woche Detox. Ein junger Holländer, der viel radelt, will seinen Oberkörper in Form bringen und Zeit für Yoga und Meditation haben. Mittdreißiger André war schon öfter hier. Der Deutsche ist Food-and-Beverage-Manager in einem Hotel im Oman und sucht digitale Entgiftung. Tatsächlich ist die Nutzung von Smartphones und Tablets aber nur in den Restaurants explizit nicht erwünscht. Mariko Hiyama, eine in Hongkong lebende Japanerin, die auch in der Schweiz und in Luxemburg gewohnt hat, verdankt dem Zauberberg ihre berufliche Neuorientierung: Sie war Bankerin, als sie vor zehn Jahren bei einem Mofatrip zufällig das Resort entdeckte. Sie wunderte sich, was mit den Menschen hier los sei, die zehn Zentimeter über dem Boden zu schweben schienen. Bald darauf kehrte sie als Gast zurück. Sie erlernte eine Gesichtsreflextherapie, die verschiedene asiatische Heilmethoden kombiniert. Zum wiederholten Mal hält sie sich als Gasttherapeutin im Kamalaya auf.

Meditativer Ort

Tatsächlich hat das Hotel die Eigenart, sich mit Lebenswegen zu verschlingen. Es liegt womöglich an der Geschichte des 2005 eröffneten Hauses. Karina und John Stewart, die Eigentümer, haben mit ihm eine sehr persönliche Essenz ihres Lebens geschaffen. Sie lernten sich kennen, als John als Mönch im Himalaja lebte. Zehn Jahre lang hielten sie Briefkontakt, bis sie heirateten. John hatte die Weisung erhalten, das Gelernte in die Welt zu tragen; Karina, Tochter einer Heilerin aus Mexiko, hat ein Studium in traditioneller chinesischer Medizin absolviert. Sieben Jahre leitete sie ein Gesundheitszentrum in Kathmandu. John entdeckte bei einem Aufenthalt auf Koh Samui die Höhle über der Küste, die noch heute das spirituelle Herz des Kamalaya ist. Seit jeher zogen sich hier Mönche zur Meditation zurück. John, der selbst einmal ein Jahr in einer Höhle lebte, konnte sich der Magie des Bergs nicht entziehen. Er wollte bleiben. Karina kam, sah und stimmte zu. Mithilfe eines befreundeten australischen Architekten, der noch heute in der Nähe lebt, entstand das Hotel mit zunächst 59 Zimmern; später wurde es erweitert. Über der Höhle, die heute auch die Gäste nutzen, befindet sich das Spa.

Nun kommt die Stunde der Abrechnung: Am sechsten Tag werde ich neuerlich gewogen und vermessen. Schwester Nathaporn hat frohe Kunde: 2,5 Kilo sind runter, die Taille umfasst sagenhafte vier Zentimeter weniger. Das beflügelt so sehr, dass ich mir zum Abschluss anders als geplant nicht das lang entbehrte Pad Thai gönne, sondern noch einmal in Ingwer-Tee und Green-Mango-Salat schwelge.

ENTSPANNUNGSZIEL Anreise: etwa mit Austrian ab Wien nach Bangkok, von dort mit Bangkok Airways weiter nach Koh Samui Kamalaya Wellness Sanctuary and Holistic Spa: Das Kamalaya liegt etwa 45 Autominuten vom Flughafen entfernt im Südosten der Insel. Das Programm „Basic Optimal Fitness“ umfasst fünf Nächte, Transfers vom und bis zum Flughafen, alle Mahlzeiten und Getränke (außer Alkohol), Eingangs- und Abschlussanalyse, viermal Infrarot-Sauna, dreimal 60 Minuten persönliches Training sowie drei 90-minütige Massagen. Das Programm kann auch für sieben oder zehn Nächte gebucht werden. Näheres: www.kamalaya.com Compliance: Die Reise wurde von Kamalaya unterstützt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)