Wandern in den Schladminger Tauern

Zugegeben, einige Dinge beim Hüttenhüpfen ließen sich verbessern. Wenn die Matratzenlager mit Wanderlustigen gut gefüllt sind, wird der Schlaf des Erschöpften regelmäßig durch Stirnlampen und eigenartige Geräusche unterbrochen. Aber gegen beides hilft gute Vorbereitung. Ohrstöpsel und Schlafmaske finden sich ebenso selbstverständlich im Rucksack für mehrtägige Wanderungen wie eine Regenjacke. Der Wetterschutz wurde in den fünf Tagen allerdings nicht benötigt.

Ausgehend von der Ursprungalm, der ältesten Alm im Ennstal, sind die Giglachseen das erste Etappenziel. Der anfangs motivierte Wanderer sucht die Herausforderung über die Steirische Kalkspitze. Im sonstigen Urgestein der Schladminger Tauern bildet sie mit dem Schwestergipfel, der Lungauer Kalkspitze, eine geologische Besonderheit. Anders als der übliche Verlauf des Schladminger Höhenwegs (ab der Bergstation der Hochwurzenbahn), erleichtert hier keine Aufstiegshilfe den Weg, Trittsicherheit und fallweise Schwindelfreiheit sind im ganzen Gebiet angeraten. Über leicht ausgesetztes Terrain gelangt man über Brotrinnl und Meregg schließlich zum Gipfel. Dort hat das Gedränge um die besten Fotoplätze bereits begonnen. Ein Stück weiter bietet der höchste Punkt der Lungauer Kalkspitze weitaus entspanntere Plätze für eine Bergjause. Die Giglachseen liegen etwa 400 Meter tiefer, auch die Ignaz-Mattis-Hütte, das Tagesziel, ist bereits zu sehen. Auf der Sonnenterrasse werden Sonnenstrahlen und Radler genossen, das erste Bergsteigerlatein erzählt.

Murmeltier-Frühwarnsystem

Der zweite Tag folgt dem offiziellen Wegverlauf und führt an einigen Mauerresten vorbei, Zeugen einer ab 1300 nachweisbaren Bergbautradition, die erst 1947 endete. Und die viele Löcher im Berg und schaurige Sagen über übermütige Knappen hervorbrachte. Auch dieser Tag hält knackige Aufstiege und eindrucksvolle Panoramen bereit. Beides sind allerdings ständige Begleiter auf dieser Tour. Am zweiten Etappenziel, der Landawirseehütte, funktioniert das Murmeltier-Frühwarnsystem vom Hüttenwirt perfekt. Gäste werden pfeifend angekündigt und die erste Erfrischung steht beim Eintreffen bereits auf dem Tisch. Dass der Chef persönlich kurz darauf zum Schwarzbeerbrocken aufbricht, lässt schon Vorfreude aufs Abendessen aufkommen.

Die dritte Tagesetappe bildet mit dem alten Höhenweg zur Gollingscharte ein weiteres Highlight. Konditionsstarke Wanderer können von der Scharte den Gipfel des Hochgolling, mit 2862 Metern die höchste Erhebung der niederen Tauern, erreichen. Die zusätzlichen vier Stunden für Auf- und Abstieg reizen an diesem Tag nicht. Nach einem etwas mühsamen, durch einen Felssturz in Mitleidenschaft gezogenen, Abstieg in den Gollingwinkel lässt sich die Sonne auf der Oberen Steinwenderalm genießen. Die Gollinghütte bietet Kost und Logis fur die dritte alpine Nacht. Bestens gestärkt mit einem Bergsteigerfrühstück beginnt der Weg auf den Greifenberg richtig anstrengend. Die fast eintausend Höhenmeter lassen die Gedanken um den Inhalt des eigenen Rucksacks kreisen. Und welche Dinge daraus man elegant entsorgen könnte, um Gewicht zu sparen. Aber der Rundblick entschädigt für alle Mühe, und der Rucksack bleibt komplett.

Achtung! Fotomotiv!

Das Naturschutzgebiet Klafferkessel, eine Seenplatte auf über 2000 Metern, ist ein Relikt aus der Eiszeit. Die vielen Seen bilden bei gutem Wetter unzählige Möglichkeiten zum Rasten. Wer gern fotografiert, sollte ohnedies mehr Zeit einplanen, da hinter jedem der mehr als zwanzig Seen und hinter jedem Felsen ein lohnendes Motiv lauert. Der Abstieg zur Preintalerhütte lässt dann noch einmal die Oberschenkel glühen, das Bier und das Schnitzel sind abends wohlverdient. Der einsetzende Regen trübt, im Trockenen sitzend, auch nicht die Stimmung.

Der Nebel am nächsten Morgen verhindert aber die Fortsetzung der Wanderung über den Höhenweg zur Planai. Der Weg über das Naturschutzgebiet Riesachtal bis zur Waldhäuslalm bietet den Füßen einfaches Gelände zum „auswandern“ und den Augen eine schöne Nebelkulisse. Das Wiedereinsteigen in die Zivilisation und den Wanderbus macht nach vier Tagen Hütten- und Wanderleben ein wenig wehmütig. Unkommentiert bleibt die Aussage der später zusteigenden deutschen Urlauberin über den strengen Geruch im Bus. Die lange Dusche im Hotelzimmer löst das Problem.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)