Kap Verde: Nur kein Stress zwischen Schildkröten und Salzsee

Bleibt am Boden“, flüstert Shannon. Und während der Rest der Gruppe sich hinter einer Sanddüne versteckt, robbt sie langsam einige Meter vorwärts. Ein Meter, noch einer, bis sie auf die andere Seite der Düne sehen kann. Ein paar Sekunden warten, rotes Licht aus einer Taschenlampe blitzt auf – und schließlich hebt sie die Hand. Kommt her, deutet sie. Langsam und leise.

Es ist ein fast schon intimer Moment. Da sitzt eine Schildkröte am Strand, hinter ihr ein Loch im Sand von etwa 30 bis 40 Zentimetern Tiefe, das sie in den Minuten davor mühsam mit ihren Flossen ausgehoben hat. Und nach und nach drückt sie ein Ei nach dem anderen in die Grube, 80 bis 100 Stück werden es am Ende sein. „Sie ist jetzt in einer Art Trance“, meint Shannon. „Sie merkt nicht, was rund um sie passiert.“ Mit der roten Lampe leuchtet sie die Szenerie aus – rot, weil das Tier dadurch nicht gestört wird. Und während die eine Schildkröte gerade damit beginnt, ihr Gelege mit Sand zuzuschütten, kriecht im Licht des Vollmonds schon das nächste Tier den Strand hinauf zu den Düne Babyschildkröten werden am Strand gerettet. – (C) Erich Kocina

Patenschaft für Schildkröten

Die kilometerlangen Sandstrände der Insel Sal gehören zu den wichtigsten Nistgebieten der Unechten Karettschildkröte. Hier auf den Kapverden kümmern sich Mitarbeiter des Project Biodiversity darum, dass die Eier der streng geschützten Art in Sicherheit gebracht werden. In eigene umzäunte Bereiche am Strand werden die Eier dann umgebettet. Hier können sie weitgehend isoliert von natürlichen Feinden ausgebrütet werden und schlüpfen. Und Besucher am Strand können einzelne Nester adoptieren – für eine kleine Summe erhält man ein Zertifikat und später eine Info per Mail, wie sich das Nest entwickelt hat.

Und Besucher gibt es mittlerweile immer mehr. Denn der afrikanische Inselstaat, rund 600 Kilometer von der Küste Westafrikas entfernt, hat in den vergangenen Jahren den Tourismus für sich entdeckt. Rund eine Million Menschen sollen am Ende des Jahres hier Urlaub gemacht haben, etwa 20 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes kommen aus dem Tourismus – und mittelfristig sollen daraus 40 Prozent werden.

Kap Verde, das klingt beim Gedanken an Urlaub noch nicht so vertraut wie etwa die Kanarischen Inseln. Da tauchen noch viele Fragezeichen auf, wenn der Name der Inselgruppe fällt. Und noch kann man durchaus vor der Nennung des Namens ein Wort wie Geheimtipp setzen – und Gesprächspartnern dabei zusehen, wie sie versuchen, das Land auf ihrer geistigen Landkarte irgendwo zu verorten.

Der Salzsee in Pedra de Lume ist eine Attraktion, das Wasser für die Bevölkerung kommt aus Entsalzungsanlagen und wird in Fontenários verkauft. – (c) Erich Kocina

Am letzten Tag der Schöpfung, so wird hier erzählt, habe Gott sich noch einmal die Hände gerieben – und aus den Sandkörnern, die dabei zu Boden fielen, seien die Inseln der Kapverden entstanden. Je nach Zählweise ist einmal von zehn, einmal von 15 Inseln die Rede – die offizielle Lesart findet sich jedenfalls auf der Flagge des Inselstaats wieder, symbolisiert durch zehn Sterne.

Jede dieser Inseln, erzählt Kevin, hat ihren eigenen Charakter. Der gebürtige Deutsche lebt seit seinem 19. Lebensjahr auf der Insel, hat eine Kapverdierin geheiratet und sagt längst „wir“, wenn er als Guide von den Inseln spricht. „Sao Vicente hat etwa einen sehr brasilianischen Einschlag: mit Karneval, Samba und Umzügen.“ Santo Antao wiederum, das nur von Sao Vicente aus erreichbar ist, sei bergig und abenteuerlich. Sao Nicolau sei berühmt für den Zuckerrohrschnaps und die wild lebenden Affen in den Bergen, die Vulkaninsel Fogo wiederum sei bekannt für den Anbau von Wein und Kaffee.

Das unumstrittene Zentrum der Inselgruppe ist Santiago mit der Hauptstadt Praia. Hier begann auch die eigentliche Geschichte von Kap Verde. Bis zu ihrer Entdeckung durch die Portugiesen Mitte des 15. Jahrhunderts waren die Inseln unbewohnt. 1462 entstand auf Santiago die erste permanent bewohnte Siedlung in den Tropen – das heutige Cidade Velha wurde zu einem Vorposten für Entdeckungsfahrten, quasi zum letzten Auftanken vor der Fahrt nach Südamerika, und auch zu einem Handelsplatz. Für Salz, Zuckerrohr, Kaffee – aber auch Sklaven wurden von hier aus mit Schiffen in die Neue Welt gebracht.

Die Geschichte der Inseln erklärt auch die Struktur der Bevölkerung. Da waren die portugiesischen Siedler, da waren afrikanische Sklaven – und heute leben auf den Kapverden Menschen mit den verschiedensten Vorfahren und Hautfarben. Stämme, Clans oder ähnliche Strukturen, wie sie auf dem afrikanischen Festland üblich waren und sind, kennt man hier nicht. So, wie sich die Inselgruppe generell eher an Europa als an Afrika orientiert. Das portugiesische Erbe ist deutlich zu erkennen, etwa in der Bürokratie und der Organisation des Gemeinwesens.

Stabile Demokratie

Mitte des 20. Jahrhunderts setzten, so wie in vielen Kolonien, auch in Kap Verde Loslösungsbestrebungen ein. 1975 wurde die Unabhängigkeit ausgerufen – zu diesem Zeitpunkt noch gemeinsam mit Guinea-Bissau als gemeinsamem Staat, doch Anfang der 1980er-Jahre trennte man sich. Heute gilt Kap Verde als stabile Demokratie – im von der Zeitschrift „The Economist“ berechneten Demokratieindex lag das Land im Vorjahr auf Platz 23 von 167 Staaten. Und belegte damit auch den besten Platz aller afrikanischen Staaten. Das ist etwas, worauf die Menschen hier stolz sind. So wie auch Kevin, der in diesem Zusammenhang wieder von „wir“ spricht.

Die Stabilität ist auch eine der Voraussetzungen dafür, dass der Tourismus zu florieren beginnt. Die Inseln gelten als sicher, die Verbrechensraten sind niedrig. Wo sich Touristen bewegen, stellen die Hotels auch noch zahlreiche Securitymitarbeiter an, die sehr dezent das Gefühl vermitteln sollen, dass Gäste hier mit keinen Schwierigkeiten zu rechnen haben. Und viele Einwohner der Inseln haben im Tourismus mittlerweile Arbeitsplätze gefunden.

Es sind vor allem die beiden Inseln Boa Vista und Sal, die mehr und mehr von internationalen Fluglinien angeflogen werden – ab Ende Dezember auch per Direktflug aus Wien. Vor allem für diese beiden Inseln ist der Tourismus eine der wenigen Möglichkeiten zu wirtschaften. Denn allzu viel gibt es hier nicht. Sowohl Boa Vista als auch Sal sind Wüsteninseln, Landwirtschaft ist nicht möglich, weil es kein Grundwasser gibt. Das Nutzwasser kommt aus Entsalzungsanlagen. Alles, was hier konsumiert wird, muss erst per Schiff hierhergebracht werden. Eine Ausnahme ist die Fischerei.

„No Stress“ als Motto

Es ist ein hartnäckiges Klopfen, das am Kai von Santa Maria zu hören ist. Ein Mann mit Schirmkappe schlägt auf einem Holztisch mit einem Messer einem roten Thunfisch den Kopf ab. So wie viele andere Fischer auch bearbeitet er seinen Fang direkt hier an der Landebrücke der Inselhauptstadt, filetiert Stück um Stück und wirft die nicht verwertbaren Teile in einen schwarzen Kübel. Direkt auf den Holzplanken auf dem Boden werden Zackenbarsche, Makrelen oder Meerbarben zerlegt, in Plastikschüsseln gesammelt und am Ende mit Scheibtruhen weggeführt. Es ist eine der Sehenswürdigkeiten von Sal – und trotz der Geschäftigkeit einer jener Orte, an dem man das Motto der Kapverden miterleben kann: „No stress.“

Es geht behäbig zu, ohne Hast, ohne Hetzen. Aus Sicht des Besuchers ist es vielleicht genau das, was Europäer unter dem Schlagwort Entschleunigung verstehen. Genau die findet sich hier an vielen Orten – und ganz besonders an einem Ort an der Ostküste von Sal: Die Salina Pedra de Lume ist ein Salzsee im Krater eines erloschenen Vulkans. Das Wasser, das vom Meer durch das Gestein in den Krater sickert, hat einen Salzgehalt von 38 Prozent – und ist damit höher als im Toten Meer. Zwar wird hier auch heute noch Salz abgebaut, allerdings spielt das wirtschaftlich kaum mehr eine Rolle.

„Nach hinten umfallen lassen“

Dem mineralreichen Schlamm werden heilende Kräfte zugeschrieben – Wunden sollen dadurch schneller verschwinden, auch bei Hautkrankheiten soll das Einmassieren mit dem Schlamm helfen. Abgesehen davon ist es aber auch ein kindliches Vergnügen, sich am Ufer des Salzsees mit Schlamm einzureiben – und danach für Fotos zu posieren.

„Langsam hineingehen, und dann einfach nach hinten umfallen lassen.“ Guide Kevin liefert die Anleitung, wie man dann das Bad im Salzwasser am besten beginnt. Und schon treiben die Körper der Besucher auf der Oberfläche, sinken nicht ab. Und es stellt sich ein Gefühl ein, das ein wenig an Schwerelosigkeit erinnert. Es ist einer jener Momente, die man am Ende unter Entspannung einordnen wird – und in dem das Motto von Kap Verde ganz besonders deutlich spürbar wird: „No stress!“

DIE KAPVERDISCHEN INSELN Das Land. Kap Verde besteht aus zehn Inseln, neun davon sind bewohnt. Die Hauptstadt, Praia, liegt auf Santiago, touristisch erschlossen sind vor allem Sal und Boa Vista. Amtssprache ist Portugiesisch. Die Währung ist der Escudo – Kurs: 1€ = 110,265 CVE. Zeit und Klima. Die Zeitdifferenz zu Österreich beträgt im Sommer –3 Stunden, im Winter –2 Stunden. Im Schnitt gibt es 350 Sonnentage pro Jahr, das Klima ist tropisch-trocken mit Temperaturen zwischen 21 und 29 Grad. Formalitäten. Für die Einreise ist ein Visum erforderlich (45 Euro), erhältlich beim Honorarkonsulat der Republik Cabo Verde in Wien oder vom Reiseveranstalter organisiert. Der Pass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Anreise. Ab 21. Dezember bietet TUI Direktflüge ab Wien an, die Flugdauer nach Boa Vista beträgt 7:10, die nach Sal 7:50 Stunden. Geflogen wird mit der tschechischen Fluglinie Travel Service in einer Boeing 737-800. Compliance-Hinweis. Die Reise erfolgte auf Einladung von TUI. Web: www.tui.at/kapverden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)