Von Bessarabien nach Odessa

Anspruchsvolle, oft weithin unbekannte Regionen wählt Harald Steiner von den Ruefa-Studienreisen gern für seine neuen Touren aus. So findet sich im – seit Oktober neuen – 2019er-Studienreisen-Katalog eine attraktive und informative Rundreise durch die kleine Republik Moldawien, das frühere Bessarabien, das einstige Puffergebiet zwischen Österreich, Russland und dem Osmanischen Reich. Das fruchtbare Schwarzerde-Land, in dem Rumänen, Ruthenen, Juden, Lipowanen, Griechen, Armenier, Bulgaren und Gagausen lebten, belieferte nach der Russifizierung ab 1810 Russland und später die UdSSR mit Obst und Wein. In Cricova besuchen Teilnehmer der Reise Europas größten Weinkeller, lernen das ethnisch und religiös besonders vielfältige Land und seine kulturellen Schätze wie orthodoxen Klöster kennen. Ziel der Tour in Kooperation mit Ö1 ist schließlich Odessa.

Neu ist auch eine Busreise durch Serbien auf den Spuren der k. u. k. Monarchie bis zum Eisernen Tor an der Donau; Ziele sind Städte wie Subotica, einst Maria Theresiopolis genannt, weiters Novi Sad und Belgrad. Ebenfalls neu ist eine Tour nach Grönland, bei der man zwei Tage auf einem Linienschiff verbringt, das die Westküste entlangtuckert, an Eisbergen und kalbenden Gletschern vorbei. ruefa.at/studienreisen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)