Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Die Elektrifizierung hat, wie Lenin einmal behauptet hat, im Gleichschritt mit der Sowjetmacht den Kommunismus ermöglicht. Doch erst dank ihres Eisenbahnnetzes wurde die Sowjetunion für ihre Bewohner – sprichwörtlich – erfahrbar. Die Breitspurbahn ist etwas, das die Nachfolgestaaten noch immer verbindet, trotz des Zerfalls der Sowjetmacht, trotz Kriegen und sonstiger Verwerfungen.

Wir wollen hier aber nicht über die 1520-Millimeter-Spur fachsimpeln, sondern uns der Eisenbahnkultur zuwenden. Als Eisenbahnerkind habe ich zu dieser natürlich ein besonderes Naheverhältnis – bin ich doch in Zügen quasi groß geworden und kann am besten zu Rumpeln, Pfeifen, Knarzen und lautem Geschnarche auf der Nebenliege schlafen.

Unlängst also, im Nachtzug von Moskau nach Kiew. Kaum hatten sich die blau-gelben Waggons des „Ukraina“ ruckelig in Bewegung gesetzt, gingen meine Mitreisenden im Coupé und ich daran, es uns im fahrbaren Heim bequem zu machen: unsere spezielle Zugkleidung anzulegen (Dresscode: Jogginghose, Pullover, Hausmantel, und nicht zu vergessen: die Schlapfen), uns frisch zu machen und schließlich zum Festmahl zu schreiten. Auf der (womöglich tagelangen) Zugreise ist Selbstgemachtes in vielen kleinen Tiegelchen mitzubringen und sodann auszubreiten.

Doch was wäre die Reise ohne die Prowodniza, die uniformierte Waggonoberste, die die Fahrscheine kontrolliert, Tee und Kaffee kocht, ihre Passagiere nächtens beschützt und frühmorgens aus dem Bett stampert! Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, war er wieder da: dieser flüchtige Schmerz zum Abschied. ?

?jutta.sommerbauer@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2018)