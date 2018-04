Nostalgie bei der Autovermietung

Neulich stand ich in Luxemburg am Schalter eines Autovermieters und ein Gefühl der Nostalgie flog mich an. Das vor 20 Jahren in der Zeit stehen gebliebene Bürodekor amtsstubenhafter Ungemütlichkeit, die von zahlreichen Handgriffen zwischen Kopiermaschine und Computertastatur getragene Umsetzung meiner vorab getätigten Reservierung, die fröhliche Mitteilsamkeit der Damen hinter dem Schalter: All das werden unsere Kinder vermutlich nicht mehr erleben, wenn sie in 20 oder 30 Jahren ein Auto mieten.

Wie anders doch die Erfahrung, die ich nur ein paar Stunden zuvor im regennassen Brüsseler Frühmorgen gemacht hatte! Weil um diese menschenfeindliche Zeit weder Tram noch Bus verkehren, hatte ich mir mittels der App des digitalen Mietdienstes, den ein deutscher Autohersteller in vielen Städten Europas anbietet, einen Wagen organisiert. Um die Ecke von der Wohnungstür stand er, mittels Handy sperrte ich die Tür auf, ein vierstelliger Code, und los ging's zum Bahnhof – billiger als mit dem Taxi.

Noch sind Dienste dieser Art auf Städte und in ihnen auf die besseren Gegenden beschränkt: Der Bereich, wo man solche Mietautos finden und abstellen kann, endet am Kanal, also knapp vor den Problembezirken Molenbeek und Anderlecht. Ist das gerecht? Versicherungsmathematisch geboten ist es wohl. So ist's vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis man per App einen Mietwagen organisieren kann, mit dem grenzüberschreitende Fahrten in der gesamten EU möglich sind. Wie lange die herkömmlichen Autovermieter da wohl mithalten können?

oliver.grimm@diepresse.com



Nächste Woche: Timo Völker

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)