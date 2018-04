Suche nach Schaustücken für ein Brexit-Museum

Nachdem die Anhänger des Brexit unermüdlich die Parole ihres Leithammels Boris Johnson, dass man sehr wohl seinen Kuchen bewahren als auch essen könne, verifizieren wollen, setzen sie in unerfindlichem Bestreben, zum Schaden auch noch Spott zu ernten, nun noch eines drauf: In der mittelenglischen Stadt Lincoln soll nun ein Brexit-Museum entstehen.

Dem „Museum der Souveränität“, das nach den Worten seines Masterminds Gawain Towler ein „Zentrum für europäische Disintegration“ werden will, fehlen bisher freilich die Schaustücke. Dem kann abgeholfen werden.

So sollte vor der Tür der rote Bus parken, auf dem wöchentlich 350 Millionen Euro beim EU-Austritt verheißen wurden. In einer Vitrine könnte man die beiden Aufsätze Johnsons, in denen er sich sowohl für als auch gegen die EU-Mitgliedschaft deklarierte, ausstellen. Auf einem Audiofile wäre Brexit-Minister David Davis zu hören wie er sagt: „Das werden die leichtesten Verhandlungen unserer Geschichte.“ Eine lebensgroße Statue von Nigel Farage würde in der einen Hand ein Pint, in der anderen eine Zigarette halten und mit dröhnendem Lachen seine legendären Worte nach dem Referendum abspielen: „Ich habe mein Land zurückgewonnen, jetzt will ich mein Leben wieder.“

Nicht vergessen sollte man auch auf Erinnerungsstücke an den letzten osteuropäischen Feldarbeiter, für junge Besucher mit dem Hinweis versehen, dass seit der Vertreibung der Migranten die Ernte auf den Feldern Englands verrottet. Immerhin souverän und ohne ungeliebte Einmischung Brüssels.

