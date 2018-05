Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Unsere weit gereiste Leserschaft mag die Sensationsmeldung mit einem milden Kopfnicken quittieren, aber: Die Kroaten haben das Kochen entdeckt!

Das soll nicht herablassend klingen. Man musste sich in dem Land kulinarisch nie große Sorgen machen. Was soll schon passieren, wenn Lebensmittel jedweder Art – im Idealfall frischer Fisch – auf einen gut in Schuss befindlichen Holzkohlegrill treffen? Mit dem Ergebnis kann man immer leben. Allenfalls an Finesse und Abwechslung mochte es mangeln. Aber da fehlte mir vielleicht das ganze Bild: Der letzte Kroatien-Urlaub trug sich in der Zweit-Holzhütte eines Fischers auf den Kornaten zu. Er kochte auch selbst: gegrillter Fisch mit Kraut den einen wie den andern Tag.

Nun, auf einem Roadtrip nach Split, die Entdeckung: In Hrvatska ist der Foodie-Hype ausgebrochen. Nicht nur in den besseren Häusern, in denen so delikat und kreativ aufgetischt wird, dass man die Teller abschlecken möchte. Es ist eine Breitenbewegung. Probe aufs Exempel in einem Touristenhotspot an der Küste, mit 20 Kilometern nichts Essbarem in beide Richtungen: Was bekommen wir, ausgeliefert, mit dem Schlimmsten rechnend? Exzellentes auf Platten, liebevoll mit Balsamico verziert – für mehrheitlich Touris, für die es auch Pommes und Cola getan hätten. Überall, wo ein Fernseher läuft (und in Kroatiens Gaststätten läuft immer ein Fernseher): nicht Fußball, sondern Kochduell! Es wird geschmurgelt, farciert, montiert und kombiniert. Gegrillt sowieso.

Keine Garantie, dass sich das in der Hochsaison alles so wiederholen lässt. Aber in Kroatiens Küchen hat sich Grundlegendes getan. ?

