Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Jeden Morgen, von Montag bis Freitag, nimmt Simon den Zug um 07.27 Uhr von St. Albans nach London. Bevor er sich in der Londoner City an sein Tagewerk macht, hat er noch Zeit für ein ordentliches Frühstück mit Eiern und Speck. Zum Mittagessen nimmt er zwar einen kleinen Salat dazu, aber Kartoffeln müssen auch sein. Ein- oder zweimal in der Woche geht er dann mit seinen Kollegen ins Pub auf ein paar Bier.

Da sammelt sich schon etwas an. Und deshalb findet sich Simon nun jeden Samstag zu gottvergessener Zeit im Park ein und unterzieht sich den Qualen des British-Military-Fitness-Trainings. Laufen, Liegestütze, Klimmzüge, Gewichte, Zirkeltraining, Partnerübungen sind schon für Anfänger Standardrepertoire.

Das Training erfolgt unter den gebellten Kommandos grimmiger Instruktoren, die besonderen Spaß daran zu finden scheinen, hoch bezahlte City-Angestellte möglichst niederzumachen. Schlechtwetter ist ebenso keine Ausrede wie der Kater nach dem Pub-Besuch vom Vorabend.

Doch wer leidet, liebt. „Es ist grausam, aber es ist großartig“, sagt Simon. Am liebsten mag er Querfeldeinläufe bei strömendem Regen: „Wenn dir der Schlamm aus den Schuhen quillt, und auf einmal musst du einen Stapel von Baumstämmen überwinden, dann zeigt sich, wer aus welchem Holz geschnitzt ist.“

Letzter will keiner sein, auch Simon nicht. „Als ich bei meinem ersten Training knapp vor der Ziellinie überholt wurde, war ich echt sauer. Dann habe ich mir vorgenommen, besser zu werden.“ Mittlerweile wird Simon meist Vorletzter.

aussenpolitik@diepresse.com



Nächste Woche: Jutta Sommerbauer

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)