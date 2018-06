Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Wenn Sie bei ihrem Russlandurlaub im Hotel abgestiegen sind, haben Sie ja keine Ahnung von den Schönheiten des Alltags. Tausende Fußballfans, die für die WM Privatquartiere gebucht haben, könnten hingegen schon bald eine Naherfahrung damit machen. Genauso wie wir, normalsterbliche Bewohner dieses gastfreundlichen Landes.

Denn im Juni ist nicht nur Fußballsaison, nein, es ist auch die Saison für eine ganz besondere Foltermethode der Wasserwerke. Einmal im Jahr wird für zehn Tage das Warmwasser abgedreht. Dann gibt es nur eiskaltes Nass. Ein Bezirk nach dem anderen kommt dran, es gibt kein – Achtung Kalauer! – Entrinnen. Ich spreche von Prophylaktika. Vorsorge ist normalerweise die Sache der Russen nicht, aber um gebrechliche Wasserrohre sorgen sie sich plötzlich.

Es gibt verschiedene Methoden, um die Prophylaktika zu überleben. Eine ist, sich zehn Tage lang nicht zu duschen. Wie man in der Metro riechen kann, praktizieren das gar nicht so wenige Zeitgenossen. Andere holen Riesenkessel aus den Tiefen des Küchenschranks und kochen geduldig Wasser auf dem Herd auf. In der Dusche wird sodann das heiße Wasser mit dem kalten in einem Kübel vermengt und mit einer Plastikschüssel über den Körper geleert. Das mag angenehm sein, aber sauber wird man so nicht. Ganz Clevere beehren jeden Tag neue Freunde in einem nicht von Prophylaktika heimgesuchten Bezirk: „Hallo, schon lang nicht mehr gesehen, darf ich deine Dusche benutzen?“ Ich habe mich für eine andere Methode entschieden. Hat nicht jemand behauptet, von eiskaltem Wasser wird die Haut wieder jugendlich frisch? ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)