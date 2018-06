Die letzte Zugreise

Sobald sich die Sonne erstmals durch den bleigrauen Himmel über London durchgekämpft hat, bezieht John im Vorgarten seiner kleinen Erdgeschoßwohnung Position. Dann wird der Sessel neben die Gartentüre gestellt, eine Decke bereitgelegt – man kann schließlich nie wissen – und die Stereoanlage mit voller Kraft angeworfen.

Von nun an verschönert John nicht nur sich den Tag mit Musik, sondern auch Passanten auf dem Weg zur nahen U-Bahn. Die Lautstärke sorgt großzügig dafür, dass man auch in weitem Umkreis alte Schlager und Jazzklassiker vernehmen kann. Von Neil Diamonds „What a Beautiful Noise“ bis zu Nina Simones „My Baby Just Cares For Me“ lässt die Playlist kaum einen Evergreen der vergangenen 40 Jahre aus.

Seine Musikauswahl zaubert zuverlässig allen Vorbeieilenden ein Lächeln ins Gesicht. Von Beschallten verzaubert John sie zu Beseelten. Er selbst sitzt meist aufrecht in seinem Sessel und beobachtet die gegenüberliegende Bahnlinie. Die Züge nach Suffolk durchqueren Ostlondon direkt vor seiner Nase. Alle paar Minuten braust ein Pendlerzug vorbei.

John, der sein ganzes Leben bei der Eisenbahn gearbeitet hat, folgt den Zügen mit Faszination und Wehmut. Und er weiß schon lang, bevor ein Zug sichtbar wird, wohin dieser unterwegs ist.

So war es in den vergangenen zehn Jahren jeden Sommer, zuverlässig wie die Uhr. Doch heuer blieben der Sessel leer und die Stereoanlage stumm. John hat seine letzte Zugreise angetreten. Seine Freunde widmeten ihm jüngst Johnny Cashs „Sunday Morning Coming Down“.

