Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Vielleicht gehören Sie zu jenen Zeitgenossen, die ihr Reisegepäck stets bereits Tage vor der Abfahrt fix und fertig haben. Falls dem so ist: gratuliere. Groß dürfte diese Gruppe der zeitgerechten Kofferpacker allerdings nicht sein, zumindest kenne ich niemanden, der nicht am Abend vor, oft gar noch bis in die Morgenstunden damit befasst ist, seine Siebensachen zusammenzuklauben.

Besonders schwer lastet der Leidensdruck auf Prokrastinierern. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich prokrastiniere auf höchstem Niveau. Heuer zum Beispiel, vor dem Abflug aus Brüssel in die mitteleuropäische Heimat, packte mich angesichts der ein wenig entglittenen Ordnung in unserem Kleiderschrank der Entschluss, diese Ramasuri endlich aufzuräumen. Ich möcht Sie nicht mit den Details langweilen, doch so viel: Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man mit dem Falten und Glattstreichen all der alten T-Shirts verbringen kann, die man eigentlich ohnehin schon lang nicht getragen hat, die zu einem geordneten Stapel aufzutürmen aber Priorität vor dem Erledigen des Reisegepäcks einnehmen. Sehr zum Amüsement meiner Frau übrigens überkommt mich am Abend vor der Abreise stets die Panik, Lebensmittel im Kühlschrank doch in unserer Abwesenheit nur ja nicht vergammeln zu lassen. Also werde ich zum Gewissensesser, mag es auch noch so hart sein, einen fast vollen Halbliterbecher Joghurt binnen 15 Minuten zu leeren.

Irgendwann werde auch ich zeitgerecht gepackt habend auf eine Reise gehen. Bis dahin erfreue ich mich am Anblick meiner streng Kante auf Kante liegenden T-Shirts. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)