Reisen braucht Gefährten

Ob jemand als Reisegefährte taugt, zeigt sich nicht auf die Schnelle. Da muss man schon gemeinsam auf die Piste, zusammen Strapazen überstehen – und dann schauen, ob man sich noch grün ist. Oder gelb.

Mein Hartschalenkoffer einer deutschen Edelmarke, die nun den Franzosen gehört, ist ein solcher Gefährte. Keine Liebe auf den ersten Blick, denn das Ding ist geradezu absurd gelb. Das war der Pferdefuß für den günstigen Preis im Lufthansa-Shop. Jetzt würde ich ihn nicht mehr anders haben wollen: ein Premium-Trolley, der extrem auffällig ist und dabei billig aussieht, ein perfekter Talentmix fürs Reisen. Kann praktisch nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Einmal brüllte ein Ami im Ankunftsbereich des LAX mit ausgestrecktem Zeigefinger: „I LOVE that colour!“

Der zweite Gefährte ist ein Rucksack von – Achtung Werbeeinschaltung, aber unbezahlt – Kamarg. Einst große Marke aus Graz, nach 50 Jahren an ihr Ende gelangt. Steht übrigens nicht für die französische Camargue, sondern für den Gründer Karl Margutsch.

Fast jedem im Land hing einmal ein Kamarg am Rücken, meist rot oder blau. Meiner ist braun, erstklassig verarbeitet, herzerwärmend in seiner schlichten Schönheit, leicht, unübertroffen praktisch, für lächerliches Geld gebraucht erstanden.

Einst wurden 500 am Tag produziert, da müssen Unmengen auf den Dachböden schlummern – heraus damit! Wer einen Neuen möchte: Ein Salzburger hat die Marke im Vorjahr wiederbelebt, authentisch in Look und Material. Nicht billig, weil ebenso wenig in China genäht wie damals.

timo.voelker@diepresse.com



Nächste Woche: Karl Gaulhofer

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)