Kleiner Wegweiser zum Reiseglück

Es zieht sie nach Paris? Lissabon? Florenz? Vergessen Sie's! Folgen Sie lieber diesem Kriterium: Die Destination darf beim „Wo geht's diesmal hin?“-Geplauder ausschließlich ratlose Blicke, betretenes Schweigen oder gelangweiltes Schulterzucken ernten. Zum Beispiel: Clermont-Ferrand. Oder: Zaragoza. Frei von Sensationen. Nichts, was Touristen ein „Oh“ oder „Ah“ entlocken könnte.

Keine Meilensteine der Kunstgeschichte, kein makelloses Architekturensemble, kein Nachtleben. Dafür Taxifahrer, die den raren Reisenden mit anrührendem Lokalpatriotismus die spärlichen Reize ihrer Heimatstadt schmackhaft machen. Rezeptionisten, die sich einen Haxen ausreißen, damit die Gäste den besten Platz im besten Lokal bekommen. Und Wirtinnen, die gleich die ganze Flasche Digestif auf den Tisch stellen, wenn jemand absichtlich und freiwillig mehr als eine Nacht vor Ort verbringt.

Da schlägt eine gegen null tendierende Erwartungshaltung unversehens in echte Euphorie um. Was nicht nur bei Städten funktioniert: Gegen das endlos gewellte, bis zum Horizont von Highlights verschonte Hügelland des Südcantal verzichte ich auf jeden Palmenstrand in der Karibik.

Die gepriesenen Ziele mit ihren vom Erfolg verdorbenen Gastgebern können mir gestohlen bleiben. Da reichen Bildbände. Sicher muss man mit dieser Selektionsregel auf viele „Baedeker“-Sternchen verzichten. Man kann auf der Liste der „Must have seen“ nichts abhaken und punktet kaum beim Lifestyle-Status. Aber man weiß, wo's nett ist. Und sagt es niemandem weiter. Außer natürlich Ihnen.

