Sie kennen sicher den im slawischen Gebiet und damit auch in Russland verbreiteten Brauch: Besonders willkommene Gäste empfängt man mit Salz und Brot. Brot ist den Russen heilig. Oder zumindest sehr wichtig. Das merkt man spätestens, wenn man zu einem Gastmahl eingeladen wird. Brot – weißes, roggenhaltiges oder das dunkle und leicht süße Borodino-Brot – häuft sich auf dem Tisch. Ohne Brot wollen viele Russen keine Suppe, keine Hauptspeise und keinen Salat zu sich nehmen. Brot ist im russischen Haushalt stets in großen Mengen vorhanden. Fehlt es, ruft das böse Erinnerungen an schlechte Zeiten hervor.

Umso verwunderlicher also, was man in russischen Restaurants erleben kann. Nicht nur, dass die Speisen mit sonderbaren Gramm-Angaben versehen sind, die jeden ausländischen Touristen verwirren. Bei gebratenem Fleisch mit Kartoffelpüree wird etwa genau aufgezählt, mit wie viel Gramm Fleisch und Erdäpfeln man zu rechnen hat. Geht ja noch. Aber bei Borschtsch oder Salat gerät diese Aufschlüsselung zu verwirrender Mathematik und Mengenlehre.

Zurück zum Brot. Bestellt man also Gebäck, muss man mit einer Gegenfrage rechnen. Wie viele Scheiben wollen Sie? Keine Rede von Brotkörben oder einer Auswahl. Sollten Sie also demnächst ein Restaurant in Russland besuchen, denken Sie nicht nur über die Speisenauswahl nach, sondern auch, wie viel Brot sie denn zu sich nehmen möchten. Die Kellner werden es Ihnen danken. Nachbestellen ist übrigens nicht verboten.

jutta.sommerbauer@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)