Die Ersten versuchten, 55 vor Christus mit Julius Caesar nach England zu kommen, auch wenn es sich bei den römischen Truppen vor allem um Söldner vom Balkan gehandelt haben soll. Dass die Italiener auch später hier eine Rolle gespielt haben, daran erinnert etwa die Lombard Street in der Londoner City, einst Niederlassung florentinischer Geldhäuser, die „den Geldbeutel der englischen Könige in ihren Händen hielten“, wie der Historiker Fernand Braudel schreibt.

Vor die Wahl gestellt, im süditalienischen Bari arbeitslos im Haus der Eltern auf eine bessere Zukunft zu hoffen oder im Londoner East End Einkaufswagen zusammenzuschieben, Kaffee auszuschenken oder den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, wählen dieser Tage Hunderttausende junge Italiener den Aufbruch nach Großbritannien. Italiens Innenminister, Matteo Salvini, mag donnernd mit der „Ausweisung einer halben Million Illegaler“ drohen. Was er nicht sagt: Im Vorjahr wurden in Italien 119.000Einwanderer registriert, während sich im selben Jahr offiziell 232.000 Italiener allein in Großbritannien niederließen.

Sie finden hier, was sie zu Hause nicht bekommen: Arbeit. Und was ihnen von zu Hause fehlt, das schaffen sie sich neu: Wer heute die U-Bahn-Station Mile End verlässt, wird sich zwar nicht gerade auf der Piazza Navona wiederfinden. Aber Pasta, Gelato und Espresso gibt es bald an jeder Ecke. In den lokalen Supermärkten machen polnischeogórki kiszonenun Platz für italienische panettone artigianale. Und laute „Attenti!“-Rufe rasender Pizzaboten auf ihrer Vespa lassen selbst mürrische Brexit-Wähler vom sonnigen Süden träumen. ?

