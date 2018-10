Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Der ukrainische Transportminister hat vor einiger Zeit mit der Einstellung der direkten Zugverbindung nach Russland gedroht. Das wäre unklug. Erstens ist die Eisenbahn eines der wenigen Transportmittel, das den Tausenden bemitleidenswerten Grenzgängern geblieben ist, nachdem der direkte Flugverkehr zwischen beiden Ländern gestoppt wurde (größter Profiteur davon ist wiederum der belarussische Präsident, zweifelhafter Nutznießer des Konflikts in mehrerer Hinsicht). Zweitens gibt es kaum einen schöneren Anblick als die Züge der „Ukrzaliznytsia“ auf Moskaus Bahnhöfen. Bemalt in den Nationalfarben der Ukraine mit ukrainischen Aufschriften wirken sie wie eine freche Eisenbahn-Demo im russischen Reich. Drittens gibt es kaum eine bessere Gelegenheit, um die komplexe russisch-ukrainische Psyche zu studieren, als die 14-stündige Zugfahrt.

Jüngst lernte ich im Zug einen älteren Mitreisenden kennen. Solange wir durch Russland gondelten, hatte er nichts Besseres zu tun, als über die Ukraine zu lästern: Das Land brächte nichts auf die Reihe, sei dem Untergang geweiht usw. Irgendwann hörte er auf zu reden und fing an zu schlafen. Am nächsten Morgen zog er die Rollläden hoch und setzte an zur Lobeshymne: Was für Wälder, was für Pilze hier in der Ukraine, da könne Russland einpacken. Was war geschehen? Gedächtnisverlust, Schizophrenie, Opportunismus? Vielleicht.

Ich hingegen möchte glauben, dass Reisen Menschen profund verändert. Daher meine Bitte: Herr Transportminister, es kann gar nicht genügend Züge zwischen Russland und der Ukraine geben! ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)