Ich habe das an dieser Stelle bereits vor einigen Monaten thematisiert, das aktuelle Geschehen am Brüsseler Flughafen lässt das Problem erneut aufleuchten: Die EU-Verordnung über Fluggastrechte hat eine wesentliche Lücke, und diese Lücke wird zu einem immer größeren Problem für den Flugverkehr. Nämlich: Was tun, wenn mein Flug ausfällt, weil bei der für das Gepäck zuständigen Dienstleistungsfirma gestreikt wird? Das ist in Brüssel-Zaventem der Fall, und wie schon vor einigen Monaten schauen die Kunden der Fluggesellschaften, welche ihre Gepäcksdienste an diese Firma namens Aviapartner ausgelagert haben, durch die Finger. Die Verordnung sieht nämlich in ihrem Artikel 5 vor, dass eine Fluglinie bei Flugannullierung ihren Kunden keine Entschädigung bezahlen muss, wenn sie nachweisen kann, dass der Flug aufgrund „außergewöhnlicher Umstände“ ausfiel, „die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.“ Der wilde Streik von Bodenpersonal bei Drittfirmen falle unter diese Klausel, sagte mir ein für Verkehrspolitik zuständiger Sprecher der Kommission.

Warum bin ich der Meinung, dass diese Lücke zu einem wachsenden Problem wird? Weil das Zusammenspiel aus Auslagerung solcher Dienstleistungen und der Konsolidierung der Luftfahrtbranche dazu führt, dass es im Fall eines Streiks oder sonstigen Ausfalls eines Dienstleisters kaum Ausweichmöglichkeiten im System gibt. Mal sehen, ob sich die Nachfolger von Jean-Claude Junckers EU-Kommission dieser Frage annehmen werden. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)