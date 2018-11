Plot an Board

Diese Flugbegleiterinnen können einem leidtun. Es liegt bereits eine Demütigung darin, zur optischen Untermalung von Sicherheitshinweisen kindisch mit den Armen fuchteln zu müssen. Wirklich zermürbend dürfte es aber sein, wie ihr Lächeln immer öfter ins Leere geht. Denn das Publikum quittiert die Darbietung mit ständig wachsendem Desinteresse. Alle hören weg, niemand schaut hin. Dabei erklärt man uns doch gleich zu Beginn, wie furchtbar wichtig diese Instruktionen sind – was unsere Ignoranz umso kränkender macht.

Im paradoxen Gegenzug dazu interessiert mich brennend, was nicht für mich bestimmt ist: Diese mysteriösen Botschaften, mit denen sich Pilot und Kabinenbesatzung austauschen. Besondere Rätsel gibt der Imperativ „arm slides!“ auf. „To arm“ heißt doch bewaffnen. Klingt nach Gefahr. Ist ein Entführer im Flugzeug, ein Terrorist? Gottlob gibt es offenbar ein Crewmitglied namens Slides, das mit seinen Waffen rettend eingreift. Denn eine Bewaffnung von Präsentationsfolien, die Wichtigtuer unter den Büromenschen auch gerne Slides nennen, würde ja keinen Sinn ergeben.

Meine Imagination beflügelt auch der Aufruf zum „cross check“. Ein Pessimist deutet das so: Habt ihr die Kreuze dabei, die wir beim Absturz allen in die Hände drücken, fürs letzte Stoßgebet? Als gelassenes Gemüt denke ich lieber an die Semmeln, die man zum Frühstück reicht. Sind sie auch kross genug? Bitte checkt das mal.

Arm slides: Notrutschen einhängen. Cross check: Selbiges vom Kollegen prüfen lassen. Das Internet entzaubert. Es tötet jede Fantasie.

