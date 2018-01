Kitzbühel: Gesucht ist, was gut und teuer ist

Kitzbühel hat in Sachen Luxusimmobilien den Hattrick geschafft: Nach 2015 und 2016, die bereits als Rekordjahre in die Geschichte eingegangen sind, wurde jetzt auch 2017 als nochmaliges Rekordjahr mit weiteren Zuwächsen betitelt. Wie es scheint, gibt es bei den Immobilienpreisen in der Gamsstadt nur eine Richtung – und diese zeigt kontinuierlich nach oben. „Es ist gerade erst eine neue Statistik herausgekommen, die ausweist, dass 2017 das stärkste Jahr überhaupt war“, berichtet Makler Christian Krassnigg, Inhaber des gleichnamigen Immobilienunternehmens.

Gefragt ist, was teuer ist

Und auch Manfred Hagsteiner von Hagsteiner Immobilien freut sich über das erneute Rekordgeschäft. Gesucht wird hier, was gut und teuer ist – und wenn es zu haben ist, wurde es im vergangenen Jahr auch gekauft. „Vor allem sehr hochpreisige Sachen gehen immer noch sehr gut“, berichtet Hagsteiner. „Erst kürzlich hat ein Grundstück für 13,5 Millionen Euro den Besitzer gewechselt.“ Auch Liegenschaften, die schon länger auf dem Markt waren, haben 2017 einen Käufer gefunden, wie Marlies Muhr, Inhaberin von Marlies Muhr Immobilien, berichtet. „Gesucht werden derzeit vorwiegend die ganz teuren Sachen.“

Um in der Liga der ganz teuren Sachen mitzuspielen, braucht es die unterschiedlichsten Eigenschaften. Dazu gehöre beispielsweise ein unverbaubarer 360-Grad-Blick, und auch eine gute Nachbarschaft habe ihren Preis, wie Hagsteiner erklärt. „Beispielsweise in Aurach oder Kochau, wo Promis wie Peter Weck, Anne-Sophie Mutter oder Heidi Horten leben, erwähnt man als Makler schon, wer da nebenan wohnt, denn viele wollen gern unter ihresgleichen bleiben“, erzählt er. Viele schätzen dort auch private Securitydienste, die die ganze Nacht unterwegs sind, „was aus meiner Sicht nicht notwendig wäre, aber viele Kunden sind das nun einmal von daheim gewohnt“, so Hagsteiner. Auch Krassnigg kennt die Thematik und sieht ebenfalls keine Notwendigkeit, „aber manche haben dann einfach ein besseres Gefühl“. Dessen Verwirklichung sorgt manchmal für lustige Szenen, wie Hagsteiner lachend erzählt: „Da hat man dann auf der einen Seite die Kühe mit der Glocke und auf der anderen die Securitymänner.“

150.000-Euro-Blick

Auch der Blick hat seinen Preis: „Wenn man den Kaiser sieht, kostet das gleich 150.000 Euro mehr“, erläutert der Makler. Abgesehen davon gilt natürlich vor allem in Kitzbühel das alte Maklermantra „Lage, Lage, Lage“: „Wer am Hahnenkamm oder Sonnberg wohnen will, zahlt durchaus Liebhaberpreise“, weiß Muhr. Und diese dürften mittlerweile auch Käufern mit robusten Budgets eine Menge Liebe abverlangen, denn an seinen Einserlagen stehen die Preise in der Gamsstadt jenen am Graben kaum mehr nach. „Inzwischen sind wir bei 20.000 Euro pro Quadratmeter bei Luxuswohnungen, vor fünf Jahren lag die Obergrenze noch bei 15.000 bis 16.000 Euro“, sagt Krassnigg. „Da hat es noch einmal einen deutlichen Sprung gegeben.“ Das gilt auch für die Grundstückspreise, wie Hagsteiner ergänzt: „Für den unbebauten Grund müssen 5000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter kalkuliert werden.“

Preise, die der eingefleischte Kitzbühel-Fan auch wirklich zahlt, zumindest derjenige, der neben den Pisten auch das Nachtleben zu schätzen weiß. „Dazu trägt bei, dass Alkohol am Steuer immer mehr kontrolliert wird und die Parkplatzsituation zunehmend schwieriger wird“, nennt Krassnigg einige der Gründe für die konstant wachsende Popularität der Liegenschaften in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt. Für die Klientel, die vorwiegend wegen der Pisten kommt, hat sich die Situation mit der neuen Skischaukel aber durchaus geändert. Waren einst Fahrzeiten von bis zu einer Stunde zum Lift Gründe, nicht nach Kirchberg oder Jochberg auszuweichen, eröffnen die dortigen Einstiege für manche ganz neue Perspektiven.

Neue Einstiege

„Wir spüren bereits, dass die Tendenz in Kirchberg nach oben geht“, berichtet Muhr. Und auch Hagsteiner sieht eine Ausweitung in das nach seiner Einschätzung rund zwölf bis 20 Prozent günstigere Kirchberg, „aber auch nach Fieberbrunn oder Westendorf, denn billiger wird's sicher nirgendwo werden“. Wobei die Begeisterung über die neuen Pistenverbindungen nicht überall geteilt wird. „Für manche der Satelliten war die Skischaukel eher kontraproduktiv“, erzählt Krassnigg. „In Jochberg ist es ganz extrem, das war früher ein eigenes Skigebiet, in dem nicht so viel los war, weil es viel schwieriger zu erreichen war.“ Manchen Immobilienkäufer habe gerade das veranlasst, dort zu wohnen, um Zugang zu einem ruhigeren Gebiet zu haben. Jetzt ist es mit dieser Ruhe aber vorbei. „Daher hat Jochberg eher etwas an Nachfrage verloren als gewonnen“, so Krassnigg.

Auf der Gewinnerstraße in Sachen Architektur und Ausstattung sieht der Makler dagegen die Themen Nachhaltigkeit und Moderne – die bei Kitzbüheler Immobilien lange Zeit eher verpönt als willkommen waren. Was sich nun doch deutlich ändere, und zwar nicht nur heimlich im Inneren, sondern auch an den Fassaden. „Es wird schon sehr modern, zumindest für Tiroler Verhältnisse“, meint der Makler. Das gelte sowohl für die technische Ausstattung und die Energieeffizienz, die vielen inzwischen ein wichtiges Anliegen sei, als auch für die Architektur. „Die Fassaden werden deutlich nüchterner mit weniger Schnitzereien. Gesucht wird meist ein Hybride – quasi ein loftartiges Bauernhaus“, umschreibt er die geänderten Wohnwünsche. Denn sie sehen inzwischen nicht mehr „wie früher eher zehn Schlafkojen und ein Bad“ vor, sondern eher vier bis fünf großzügige Schlafzimmer mit Bad und Ankleide. Dort wollen die Kunden ihre Kinder und die Nanny unterbringen; das Bedürfnis, Gäste zu bewirten, habe sich dagegen gewandelt. „Sie ziehen heute eher ins Hotel“, weiß Krassnigg. Zumal die Zahl guter Hotels in letzter Zeit ähnlich stark zugelegt hat wie die Nachfrage nach Luxusimmobilien.

Ob diese heuer für ein viertes Rekordjahr in Folge sorgen werden, bleibt abzuwarten – Sorgen um den Immobilienmarkt in Kitzbühel macht sich derzeit aber eher niemand. (sma)

GIPFELSTÜRMER Bei den Preisen hat es in Kitzbühel in der jüngeren Vergangenheit immer nur eine Richtung gegeben – und diese ging steil nach oben. Waren vor ein paar Jahren noch 15.000 Euro pro luxuriösem Wohnquadratmeter das Limit, so werden inzwischen 20.000 Euro verlangt und auch bezahlt. Ausweichmöglichkeiten bietet seit Kurzem die neue Skischaukel, deren Einstiege auch das Wohnen in Kirchberg oder Jochberg attraktiver machen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)