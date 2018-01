Zielkundschaft im Visier

Der stationäre Einzelhandel kämpft bekanntlich seit Längerem mit vielfältigen Problemen. Dazu zählen die hohe Verkaufsflächendichte bei gleichzeitig stagnierender Konsumnachfrage, der boomende Onlinehandel sowie hohe Renditeerwartungen der Shoppingcenterbetreiber beziehungsweise der Vermieter in den Geschäftsstraßen.

Ein anderes Bild zeigt sich im Outletsegment. Der europäische Marktführer, McArthurGlen, hat im vergangenen November einmal mehr beeindruckende Wachstumsraten vermeldet. In den vergangenen zwölf Monaten sei der Umsatz in den 24 unternehmenseigenen Centern um fast 13 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen, vermeldete das Unternehmen vor Kurzem. Da liegt es auf der Hand, dass das Unternehmen ambitionierte Pläne verfolgt. „Wir liegen gut im Plan, um über die nächsten drei Jahre die Gesamtmietfläche auf 900.000 Quadratmeter auszuweiten“, so Mike Natas, Joint Managing Director of Development.

Neue Projekte in ganz Europa

Geplant sind sowohl Neuentwicklungen als auch die Erweiterung bestehender Center. Die wichtigsten Projekte: Ein Outlet in Malaga, das im Herbst eröffnen soll, ein Jahr später soll der zweite Bauabschnitt des Centers im englischen Ashford Eröffnung feiern. Bereits im vergangenen Frühjahr wurde die neue Ausbauphase im burgenländischen Parndorf eingeleitet. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht: Laut der deutschen Wirtschafts- und Kommunalberatung Ecostra stehen in Europa zahlreiche Standortplanungen an. Der Fokus liegt dabei eindeutig auf Deutschland, vor allem dem mit knapp 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Der heimische Markt gilt mit den zwei großen Centern in Parndorf sowie einem Objekt in Salzburg als gut abgedeckt. „Das liegt vor allem daran, dass Outlet-Center große Einzugsgebiete haben – normalerweise sind es rund 200 bis 300 Kilometer“, erklärt Jörg F. Bitzer, Head of Retail bei EHL Immobilien. „Das Parndorf Fashion-Outlet und McArthurGlen Designer-Outlet Parndorf decken unter anderem Wien, Niederösterreich, das Burgenland, Teile Tschechiens, die Slowakei und Westungarn ab.“ Das McArthurGlen Designer-Outlet Salzburg wiederum werde von Besuchern aus Westösterreich sowie dem südlichen Bayern angesteuert.

Präsenz als Qualitätsmerkmal

„Tendenziell entwickelt sich der Outlet-Center-Markt sehr gut. Das liegt vor allem daran, dass die Center vom Wettbewerb mit dem Onlinehandel nicht so stark betroffen sind“, sagt Walter Wölfler, Head of Retail Austria & CEE bei CBRE Österreich, der von jährlichen Umsatzsteigerungen von fünf bis sieben Prozent in Europa spricht. „Und wie bei gut gehenden Shoppingcentern gibt es in Outlet-Centern lange Wartelisten an Brands, die dort vertreten sein wollen“, ergänzt Bitzer. „In den Outlet-Centern präsent zu sein, ist umso wichtiger, als dort der Markenfokus besonders groß ist“, so der EHL-Experte weiter. Allein die Präsenz werde oftmals bereits als Qualitätsmerkmal für die Marke gesehen. „Größere Brands vertreiben dort auch ganz bewusst eigene Linien, die in normalen Shoppingcentern nicht erhältlich sind.“

Outlet-Center haben jedenfalls nicht dasselbe Problem wie Einkaufszentren, die verstärkt versuchen müssen, über Gastronomie- und Entertainmentangebote Besucher anzuziehen. Vielmehr steht im Fokus der „Zielkundschaft“ die große Auswahl an Marken zu attraktiven Preisen. Was allerdings nicht gegen ein gutes Gastronomieangebot sprechen müsse, meint Wölfler: „In dieser Hinsicht gibt es in vielen Centern Verbesserungsbedarf.“ Eine Basisversorgung sei aber fast überall gegeben.

Nischenmarkt für Investoren

Angesichts dieser Vorzüge ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich Investoren dafür interessieren. Allerdings sei das Interesse weniger stark ausgeprägt als bei Einkaufszentren, weiß Bitzer. „Das liegt daran, dass es sich bei Outlet-Centern um Spezialimmobilien handelt, bei denen vor allem viel Management-Know-how gefragt ist.“ Ein weiterer, nicht unwesentlicher Faktor kommt hinzu: Die Zahl der verfügbaren Objekte ist relativ gering, was die Zahl an konkreten Transaktionen limitiert. „Wir haben derzeit eindeutig einen Verkäufermarkt“, sagt Joachim Will, Geschäftsführer der deutschen Wirtschafts- und Kommunalberatung Ecostra.

Etwas mehr Schwung als sonst kam 2016 durch den Exit des Irus European Retail Property Fund in den Investmentmarkt. Dadurch kamen Ende 2016 insgesamt zehn Standorte in Spanien, Portugal, Italien, Deutschland und Polen mit einer Gesamtmietfläche von 217.000 Quadratmeter auf den Markt. Sie wechselten in zwei Transaktionen den Besitzer: Sechs Standorte sicherte sich Neinver gemeinsam mit dem Investor TH Real Estate, die restlichen vier VIA Outlets. Anfang 2017 sicherte sich ein weiterer Fonds der Deutschen Bank drei Objekte in Polen sowie der Investor Land Securities drei britische Center.

INFO In Europa gibt es laut CBRE aktuell rund 200 Outlet-Center. Die dominanten Märkte sind dabei Großbritannien mit 43 Centern, Deutschland (17), Frankreich und Spanien (jeweils 25) sowie Polen (13). Der stark performende österreichische Markt gilt mit zwei Objekten in Parndorf sowie einem in Salzburg als gut abgedeckt.

