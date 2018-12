Die Deutschen Werkstätten bauen Luxusjachten aus – und knüpfen damit an eine fast vergessene Tradition an. In historischen Aufnahmen, Plänen und Zeichnungen zeigt der Band 20 historische Ausstattungen, stellt Schiffe und Designer vor. (dm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)