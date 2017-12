Jeff Bezos: 100.000.000.000 Dollar Vermögen

Mehr als 100.000.000.000 Dollar: An einem Vermögen in zwölfstelliger Höhe konnte sich Amazon-Gründer Jeff Bezos Ende November erfreuen, als die Aktie des Onlinehändlers über 1200 Dollar hochgeschnellt war. Inzwischen gab sie etwas nach, und das Vermögen des reichsten Manns der Welt wurde am Wochenende von Bloomberg „nur“ noch mit 99,6 Milliarden Dollar beziffert. Zuvor war es Microsoft-Gründer Bill Gates 1999 gelungen, die Marke von 100 Mrd. Dollar zu knacken.

Inzwischen muss sich Gates mit 90 Mrd. Dollar begnügen, zudem verdrängte ihn Bezos im Oktober von Platz eins. Gates hatte in den vergangenen Jahren allerdings auch großzügig gespendet. Hätte er sich dafür nicht unter anderem von 700 Millionen Microsoft-Aktien getrennt, läge sein Vermögen eher bei der Marke von 150 Milliarden Dollar. Bezos spendete Amazon-Anteile im Wert einer halben Milliarde Dollar und verkauft nach eigenen Angaben Aktien für eine Milliarde Dollar pro Jahr, um seine Raumfahrtfirma Blue Origin zu finanzieren.

Auf Gates folgen im Reichenranking der Investor Warren Buffett (83 Mrd. Dollar), Inditex-Gründer Amancio Ortega (76 Mrd.) und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (73 Mrd. Dollar). (DPA/b. l.)