Warum der lange Bullenmarkt (allein) kein Grund zur Sorge ist

Es handelt sich um einen der längsten Bullenmärkte der Geschichte. Kaum ein Marktausblick erscheint, in dem Aktienexperten nicht auf dieses Faktum hinweisen. Das sei, so schränkt man meist ein, an sich noch kein Grund zur Beunruhigung: Bullenmärkte würden schließlich nicht an Altersschwäche sterben, sondern nur, wenn es einen fundamentalen Grund gebe. Etwa unerwartet stark steigende Zinsen in den USA. Und danach sehe es momentan nicht aus. Trotzdem: So richtig zuversichtlich stimmt es einen als Anleger nicht, dass man sich in der Spätphase eines der längsten Bullenmärkte der Geschichte befinden soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2018)