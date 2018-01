Wie die Banken von der Zinswende profitieren

Es ist kaum zu glauben: Da beschweren sich Sparer und deren Verbände jahrelang über die Nullzinspolitik der Zentralbanken. Und wenn die Leitzinsen dann endlich erhöht werden, gelingt es den Banken, nur einen Bruchteil an Konsumenten in Form höherer Sparzinsen weiterzugeben. Das zeigt sich momentan eindrucksvoll in den USA und wird auch in Europa nicht viel anders sein, wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder anhebt.