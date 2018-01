Der Euro kann auch wieder fallen

New York. Sagen wir einmal so: Wer vor einem Jahr eine Münze auf die Entwicklung des Euro im Vergleich zum US-Dollar geworfen hat, ist damit mit höherer Wahrscheinlichkeit richtiger gelegen als der Durchschnitt der Experten. 1,05 Dollar kaufte ein Euro Anfang 2017, und für das Gros der Analysten war klar, dass der US-Dollar an Wert gewinnen wird. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Parität durchbrochen werde, lautete der Tenor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)