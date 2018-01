Nur an den Rohstoffmärkten blieb die Erholung bislang aus

Wien. Während sich die meisten Aktienbörsen in den vergangenen 25 Jahren vervielfacht haben, liegt der Bloomberg Commodity Index etwas unter dem Niveau, auf dem er vor einem Vierteljahrhundert schon einmal war. Der Index besteht aus Futures-Kontrakten (also Lieferverträgen) auf 22 physische Rohstoffe, spiegelt also vereinfacht gesagt die Wertentwicklung von Rohstoffen wider. Dazu zählen Edel- und Industriemetalle bzw. Erdöl genauso wie Agrarrohstoffe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)