Was der Exit der Fed bedeutet

New York. Man sagt, dass der Anleihenmarkt als bester Indikator für die Entwicklung nahezu aller Anlageklassen dient. Ja, sogar das künftige Wirtschaftswachstum ganzer Nationen soll sich an den Renditen von Staatsanleihen ablesen lassen. Will man also die Zinspolitik der wichtigsten Notenbanken analysieren, lohnt es sich, einen Blick auf Staatspapiere mit unterschiedlichen Fälligkeiten zu werfen. Daraus lassen sich mitunter auch Anlageempfehlungen ableiten.



Vergangene Woche hat die Federal Reserve den Leitzins auf eine Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent angehoben. Das wurde weitgehend erwartet, bemerkenswerter ist deshalb der restriktivere Ausblick. Sprach sich im Dezember noch eine deutliche Mehrheit der Geldpolitiker für drei Erhöhungen im Jahr 2018 aus, sehen nun bereits sieben von 15 Mitgliedern des Marktkomitees vier Zinsschritte. Auch der langfristige Ausblick wurde erhöht: Bis 2020 soll der Leitzins auf knapp 3,4 Prozent steigen.

