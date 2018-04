Wie es ausgehen kann, wenn Massen von Kreditnehmern ihre Schulden nicht zahlen können, wissen wir spätestens seit 2007. Was damals mit dem Platzen der Immobilienblase in den USA begann, wuchs sich zu einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise aus.



In Europa ist der Anteil fauler Kredite zwar rückläufig, wie kürzlich die EU-Kommission berichtete: Laut Zahlen aus dem dritten Quartal des Vorjahres sank die Quote im EU-Schnitt auf 4,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2014. Kommission und europäische Bankenaufsicht haben sich dennoch darauf eingeschworen, den Abbau fauler Kredite in den Bankbilanzen weiter zu beschleunigen. Denn länderspezifisch sind die Unterschiede groß und die Risken zum Teil beträchtlich. Dazu kommt, dass Problemkredite ganz generell die Bankbilanzen belasten und Neukreditvergaben, etwa an mittelständische Unternehmen, schmälern.