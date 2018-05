Freizeitunfälle: Was bringt eine Unfallversicherung?

Wien. 784.300 Menschen in Österreich mussten im Jahr 2017 nach einem Unfall ins Spital. 26.220 verletzten sich schwer, 2491 starben an Unfallfolgen. Das geht aus der Unfallbilanz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) hervor. Wobei die meisten Unfälle nicht etwa im Straßenverkehr passieren, sondern im Haushalt: 303.900 Personen haben sich in den eigenen vier Wänden oder der unmittelbaren Wohnumgebung verletzt, hier gab es auch die meisten Schwerverletzten. 285.900 Unfälle passierten in der Freizeit bzw. beim Sport, 81.100 Personen kamen bei Verkehrsunfällen zu Schaden.