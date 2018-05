Tech-Riesen stechen schon wieder alle aus

Wien. Sie sind zu einem Gutteil für den steilen Börsenanstieg in den USA verantwortlich: sechs Technologiefirmen, die zusammen 16 Prozent der Gewichtung des Aktienindex S&P 500 ausmachen. Sie werden häufig unter den Kürzeln FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) oder GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) zusammengefasst und haben gemeinsam, dass sie nicht nur die Besten ihrer Branche sind, sie sind die Branche. Man sucht nicht in einer Onlinesuchmaschine, sondern man googelt.



Das Wachstum des Onlinehändlers Amazon lässt weltweit Einzelhändler erzittern. Soziale Netzwerke, die Facebook Konkurrenz machen, werden entweder übernommen (Instagram, WhatsApp) oder erweisen sich dann doch nicht als so erfolgreich (Snap, dessen Aktienkurs deutlich unter dem Ausgabepreis von vor einem Jahr liegt). Die Tech-Papiere sind bei Anlegern und Analysten beliebt. Kritiker verweisen oft darauf, dass sie teuer sind und ihr Wachstum bereits am Zenit angelangt sein könnte.



Denn wo könnten Google und Facebook noch mehr Werbung platzieren, und wer brauche schon jedes Jahr ein neues, noch teureres iPhone? Doch gleichgültig, ob man einen Fünfjahres-, einen Zwölfmonats- oder einen Viermonatsvergleich bemüht, alle sechs Technologiewerte schlagen ausnahmslos den breit gefassten US-Aktienmarkt (siehe Grafik).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2018)