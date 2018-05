Dividenden muss man mit zwei Staaten teilen

Die Dividendensaison ist angelaufen, und viele Unternehmen erfreuen ihre Aktionäre mit Rekordausschüttungen. Dividendenrenditen in der Gegend von drei Prozent gelten in Zeiten, in denen man für Sparbucheinlagen Zinsen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle erhält, als Argument für Aktienengagements. Und das nicht ganz zu Unrecht. Aktien können zwar fallen, bei breiter Streuung und langem Anlagehorizont wiegt dieser Nachteil aber nicht mehr so schwer. Dass man für Dividenden etwas höhere Steuern (nämlich 27,5 Prozent) bezahlen muss als für Sparbuchzinsen (25 Prozent), kann man angesichts der Höhe der Dividendenrenditen verschmerzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.05.2018)