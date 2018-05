Was der starke Dollar bedeutet

New York. Es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit Experten beim Kurs zwischen Euro und Dollar so ziemlich das Gegenteil von dem vorhersagen, was schließlich passiert. Seit zwei Jahren ziehen sich die Prognosefehler wie ein roter Faden durch die Ökonomieabteilungen der Banken. Das zeigte sich wieder in den vergangenen Wochen. Nur wenige hatten eine derartige Aufwertung des Dollar im Vergleich zur europäischen Gemeinschaftswährung erwartet.