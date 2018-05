Wie gefährlich ist der Mai für Anleger wirklich?

Die Börsenregel, wonach man im Mai seine Aktien verkaufen soll („Sell in May and go away“), sagt nicht genau, ob damit Anfang oder Ende Mai gemeint ist. Heuer wäre es ein Fehler gewesen, Anfang Mai seine Aktien auf den Markt zu werfen. Dies- und jenseits des Atlantiks gab es Kursgewinne, vor allem bei Technologiewerten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2018)