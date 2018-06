Wann ist Russland endlich billig genug?

Wien/Moskau. Leidgeprüfte Langzeitaktionäre russischer Unternehmen werden es kaum glauben, aber der russische Aktienindex Micex liegt mit 2300 Punkten nahe an seinem Allzeithoch. Selbst wer in den Boomjahren vor der Finanzkrise zugegriffen hat, hat inzwischen Gewinne von zehn Prozent aufwärts eingefahren. Wer zum Tiefpunkt 2009 eingestiegen ist, hat sein Vermögen fast verfünffacht. Allerdings – und jetzt kommt der Haken – in Rubel. Auf Eurobasis hat sich der Leitindex der Moskauer Börse noch längst nicht von der Finanzkrise erholt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2018)